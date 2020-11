..- La multinationale japonaise Sony a annoncé jeudi un investissement en capital de 250 millions de dollars dans le développeur de jeux vidéo américain Epic Games, la firme à l’origine du populaire jeu de survie en ligne Fortnite.

Dans un communiqué, la société propriétaire de PlayStation a annoncé l’opération, qui lui permet d’acquérir une participation minoritaire dans Epic Games (basée à Cary, Caroline du Nord, États-Unis), après des années de collaboration étroite entre les deux sociétés.

«La puissante technologie d’Epic dans des domaines tels que les graphismes les place à l’avant-garde du développement de jeux avec leur Unreal Engine (breveté par Epic) et d’autres innovations. Il n’y a pas de meilleur exemple de cela que l’expérience de divertissement révolutionnaire de Fortnite », a déclaré le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida.

Le 11 juin, le géant japonais montrait pour la première fois dans un événement numérique sa nouvelle console de jeu, la PlayStation 5 (PS5), qui se tient verticalement, présente un élégant design noir et blanc et est accompagnée d’une manette DualSense à exploiter. technologie haptique maximisée.

La PS5 arrivera sur le marché à temps pour la campagne de Noël 2020 et dispose d’un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs, d’un GPU AMD RDNA et d’un SSD avec 825 Go de stockage et une performance de 5,5 Go par seconde comme principales spécifications techniques.

En ce qui concerne les graphismes et les sons, la console Sony peut reproduire une qualité d’image 8K, 4K à 120 Hz et un son 3D.

Sony a également expliqué que la console de jeu sortira en deux versions différentes: un modèle standard et une machine numérique qui sera accompagnée d’une caméra en trois dimensions.

Quant au portefeuille de jeux vidéo qui l’accompagnera au cours de cette année et au début de la prochaine, parmi de nombreux autres titres, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III et Oddworld Soulstorm se démarquent.

