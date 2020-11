Comme vous le savez, le Playstation 5 c’est l’une des consoles de nouvelle génération les plus convoitées du moment. Au Mexique, ce matériel coûte 13 999 pesos et depuis le premier jour des précommandes, le prix a été maintenu. Cependant, il n’y a pas si longtemps, la boutique officielle Sony de notre pays offrait une réduction importante pour la PS5, mais cette erreur a été rapidement corrigée, mais pas avant de provoquer un grand crash dans les réseaux sociaux.

Dans la nuit d’hier, le 31 octobre, plusieurs personnes ont remarqué que la boutique officielle Sony au Mexique avait réduit la PS5, la PS5 Digital Edition et divers accessoires pour la console jusqu’à 30%. De cette façon, la prochaine console PlayStation ne coûte que 9850 pesos dans son édition avec un lecteur de disqueainsi que 8 805 $ pour la version numérique, et plusieurs personnes n’ont pas manqué cette belle opportunité d’acquérir le matériel.

Malheureusement, l’histoire n’a pas une fin heureuse. On a rapidement découvert que ces rabais étaient une erreur, les précommandes ont été annulées et l’argent remboursé. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Après ces événements malheureux, Le public n’a pas décidé de rester les bras croisés et sur Twitter ils ont manifesté sous le hashtag # SonyMéxicoNoCumple.

@AtencionProfeco @Profeco @sonylatin

Hier, ils avaient des consoles en vente, des gens comme moi achetaient et aujourd’hui ils nous annulent. Respectez le prix et vos clients. # SonyMexicoNoCumple @XatakaMexico @unocero @MARCIANOPHONE @oscargutiez @HumbertoZeta @ShtsShtsShts

aidez-nous à partager pic.twitter.com/XIA68qBHQE – José Fernando (@ferxotobon) 1 novembre 2020

À l’aube du 1er novembre, SONY Mexique a lancé une offre sur la PS5, j’ai effectué l’achat et reçu l’e-mail de confirmation de commande et plus tard sans aucune raison et sans demander d’annulation, ils envoient un e-mail d’annulation.

Amis si vous pouvez retweeter! @Profeco @SonyMexico pic.twitter.com/Yf46gqvHPE – Edgar Towers (@EdgarATorresR) 1 novembre 2020

@AtencionProfeco @Profeco nous sommes plusieurs personnes qui ont été victimes.

Nous ne demandons ni annulation ni remboursement. Nous voulons que la promotion et le paiement soient respectés et nous envoyer notre console. @Sony #SonyMexicoNoCumple pic.twitter.com/NQHem7KbHR – Benjamin Cisneros (@Benjaminalcis) 1 novembre 2020

Je suis également concerné #SonyMexicoNoCumple a annulé ma commande sans raison, l’aide de @Profeco est nécessaire @AtencionProfeco pic.twitter.com/8s1f6RJumG – Sebastián Rodríguez Girón (@ sebasrg_93) 1 novembre 2020

Certaines personnes même Ils se réunissent déjà pour déposer une plainte auprès du PROFECO (Federal Consumer Protection) pour prendre des mesures à ce sujet. Pour sa part, Sony Mexique n’a pas publié de déclaration à ce sujet. Espérons que cette question sera clarifiée dès que possible.

Via: Twitter