La pré-vente du Playstation 5 Cela s’est avéré être un succès pour Sony. Même si au début c’était déroutant en raison de la façon dont il a été publié, la vérité est qu’un grand nombre d’utilisateurs ont utilisé la console. Si vous faites partie de ceux qui ne l’ont pas encore acheté et prévoyez d’en faire un magasin physique, nous avons mauvaises nouvelles.

Selon un rapport de Gamer.no, Sony ferait pression sur les magasins de détail pour qu’ils ne vendent pas la console. La société japonaise ne souhaite pas contribuer à davantage d’infections au COVID-19, elle a donc envoyé un message aux distributeurs pour qu’ils s’abstiennent de le faire.

Sony considère que lors de la file d’attente pour acheter une PlayStation 5 le jour du lancement, les gens vous pourriez attraper le virus SARS-CoV-2. La pandémie COVID-19 a mis le monde entier en échec, de sorte que les entreprises ont migré vers la vente en ligne depuis plusieurs mois.

Le rapport mentionne une menace voilée que Sony lance dans les magasins qu’ils refusent de se conformer à la recommandation. L’insistance à vendre la console en magasin le jour du lancement aura des répercussions négatives. La relation entre le détaillant et Sony sera endommagée à l’avenir, il est donc préférable de ne pas risquer.

Sony ne veut pas que vous obteniez COVID-19 lors de l’achat de votre PlayStation 5 dans un magasin

On ne sait pas si Sony applique la même politique dans d’autres pays, bien qu’il ne soit pas déraisonnable de l’assumer. On ne sait pas non plus si cela s’applique uniquement aux ventes nocturnes de lancement typiques qui attirent les fans. Dont beaucoup n’a pas atteint PlayStation 5 dans la prévente, ils espèrent trouver la console dans les magasins pendant ou après le lancement.

Bien que l’intention soit bonne, il sera intéressant de voir comment les distributeurs y adhèrent. le préventes consoles de nouvelle génération en ligne ils ont été chaotiques. D’une part, les magasins ont décidé de contourner l’embargo et ont commencé à vendre la PS5 quelques heures après son annonce. Dans le cas de la Xbox Series X et S, la prévente avait une date et une heure fixes, bien que épuisé en quelques minutes.

Déballer la PS5: c’est la console nouvelle génération de Sony

Actuellement, certains magasins aiment Amazon Mexique offrir une deuxième vague de La PlayStation 5 sera livrée à partir du 5 décembre. Curieusement, il y a encore des unités et nous ne savons pas si c’est parce que les utilisateurs espèrent le trouver dans certains magasins en novembre.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas si en Espagne ou au Mexique il y a une recommandation de ne pas vendre de consoles physiques. Si tel est le cas, les fans devront se connecter en ligne et accepter de ne pas jouer à leur PlayStation 5 au lancement.