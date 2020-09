Sony a démenti les récentes rumeurs sur la PS5 selon lesquelles des problèmes de fabrication l’ont forcé à réduire les plans d’approvisionnement initiaux pour l’exercice en cours.

Un rapport différent affirme que la PlayStation 5 sera assez coûteuse à fabriquer et que Sony devra peut-être subir une perte importante pour correspondre à la structure de prix de la Xbox Series X.

On s’attend à ce que Sony révèle enfin le prix et la date de sortie de la PS5 mercredi, lors d’un événement médiatique spécial en ligne uniquement.

On s’attend généralement à ce que Sony révèle les détails de la PlayStation 5 que les fans veulent le plus savoir lors de son événement virtuel mercredi, maintenant que Microsoft a fait la même chose avec les Xbox Series S et X. Nous savons quand les modèles Xbox 2020 seront mis en vente, combien ils coûtent et quand ils arriveront dans les magasins (ou seront expédiés aux acheteurs). Sony n’a pas le choix de révéler les mêmes informations sur la PS5 et la PS5 Digital Edition, et il devrait le faire avant le 22 septembre, date à laquelle les nouveaux modèles Xbox seront disponibles à la commande en ligne.

Un rapport de la semaine dernière a déclaré que Sony avait été contraint de réviser le prix de la PS5 à la lumière de l’annonce de Microsoft, car la PS5 était considérablement plus chère selon les plans originaux. Sony n’a jamais confirmé ni nié ces affirmations. Un autre rapport publié plus tôt cette semaine indiquait que des problèmes de fabrication avec les puces qui alimenteront la PS5 avaient contraint Sony à réduire de quatre millions la production de la PS5 pour l’exercice qui se termine en mars. Sony ne fabriquerait que 11 millions d’unités jusqu’à fin mars 2021, selon ce rapport, ce qui pourrait ne pas suffire à satisfaire la demande mondiale. Cette fois-ci, Sony est allé de l’avant et a nié le rapport affirmant que les plans de fabrication de la PS5 n’avaient pas été modifiés. Dans le même temps, une histoire différente indique que la PS5 pourrait être assez coûteuse à fabriquer, ce qui suggère que Sony pourrait subir une perte énorme à chaque vente.

«Bien que nous ne communiquions pas les détails relatifs à la fabrication, les informations fournies par Bloomberg sont fausses», a déclaré Sony à Games Industry en réponse au rapport de cette semaine. «Nous n’avons pas changé le numéro de production de la PlayStation 5 depuis le début de la production de masse.»

Il est logique de voir Sony rassurer les acheteurs potentiels avant le début des ventes, mais nous verrons bientôt à quelle vitesse la PS5 se vendra. Les prochains appels aux résultats révéleront davantage de détails sur les ventes de PS5 de Sony pendant la saison des fêtes et les perspectives pour les trimestres à venir.

Il sera également intéressant de voir combien coûtera la console de nouvelle génération. Il ne serait pas inhabituel de voir Microsoft et Sony vendre les appareils à perte au départ, ce qui est une activité courante dans l’industrie. Mais une nouvelle rumeur nous donne un aperçu du coût de fabrication de la PS5. Un fuyant a déclaré sur Twitter (via ComicBook) que la PS5 pourrait coûter près de 600 $ à fabriquer, prévoyant que la PS5 pourrait être au prix de 499 $ dans le meilleur des cas.

Non ironiquement, c’est à peu près le coût de production de la PS5 au lancement avant que les pièces ne deviennent moins chères au fil du temps, mais je suis à peu près sûr que cela coûtera un peu moins cher. Ma prédiction personnelle est de 549 $ pour la version disque, à moins qu’ils ne décident vraiment de mordre la balle pour 499 $. – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 septembre 2020

Une fuite en provenance d’Espagne a indiqué qu’un détaillant local se prépare au lancement de deux consoles inconnues au prix de 399 € et 499 €. Nous vous avions dit à l’époque que nous examinions probablement la PS5 Digital Edition et la PS5. Celles-ci se traduiraient par 399 $ et 499 $ pour le marché américain.

Nous espérons que Sony éclaircira les eaux mercredi, et dira enfin au monde combien coûtent les nouveaux modèles PlayStation 5 et révélera cette date de sortie «vacances 2020».

