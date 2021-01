Avec l’arrivée de Playstation 5 En novembre dernier, la neuvième génération de consoles Sony a également été lancée. La technologie de nouvelle génération de la société japonaise a été lancée dans les magasins du monde entier en deux versions différentes à des prix différents. D’une part, l’édition standard avec un lecteur de disque et, d’autre part, une édition légèrement moins chère pour ceux qui souhaiteraient profiter du catalogue de jeux vidéo dans un format exclusivement numérique.

Inutile de dire que la nouvelle console de Sony a été un succès retentissant, au point de vendre ses deux éditions en un temps record. Pour résoudre ces problèmes de stock et répondre à la forte demande, la société japonaise aurait prévu de se lancer sur le marché une version nettement moins chère de la PS5 quelque part en 2021, mais jusqu’à présent, ce n’est qu’une rumeur.

Désormais, moins de deux mois après le lancement de PlayStation 5, une autre rumeur confirme que Sony commencerait à arrêter la production de certaines versions de PlayStation 4. Bien sûr, la société n’a pas encore parlé pour nier ou prouver cette information, mais un tweet récent montre une vitrine japonaise avertissant que certains modèles PS4 ne seront plus disponibles à l’avenir.

Le tweet dit que “en raison de l’arrêt de la production par le fabricant”, certains modèles PlayStation 4 ne seront plus en stock. La publication est suivie de la liste des éditions qui disparaîtraient du marché, ainsi que d’une image qui affirmerait la rumeur. Ainsi, la PS4 Glacier White de 500 Go, la PS4 1 To Jet Black, la PS4 Glacier White 1 To, la PS4 2 To Jet Black et la PS4 Pro 1 To Glacier White pourrait être interrompu.

Bien que Sony soit clair que la production de la PlayStation 4 cessera à un moment donné, avec une demande aussi élevée pour cette nouvelle génération de consoles, il est peu probable que cela se produise de si tôt. Quelques jours après le lancement de PlayStation 5, la société japonaise a confirmé que davantage d’unités arriveraient dans les magasins, mais tout réapprovisionnement a été vain: les consoles se vendent rapidement.