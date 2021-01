Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La nouvelle année, qui vient de commencer, sera très spéciale pour les fans d’Uncharted. Bien que Naughty Dog n’ait pas révélé ses projets pour un nouveau jeu, la franchise a donné de quoi parler en raison de la production de films en cours de développement qui, ces dernières années, après une longue attente, a pris plus de forme. Pour démarrer 2021 du bon pied, les cinéastes ont permis aux fans de jeter un nouveau regard sur certaines images de ce qui semble faire partie de certaines scènes du film.

Dernièrement, plusieurs images ont émergé du plateau de tournage Uncharted, grâce auxquelles les fans ont pu voir certains des éléments qui seront utilisés dans le film. Compte tenu du fait que la production sera enfin prête cette année, les responsables du film ont décidé de partager de nouvelles photos pour exciter les fans.

Grâce au compte Twitter officiel du film Uncharted, 4 images ont été officiellement révélées qui feront apparemment partie du film final. Encore une fois, les images ne montrent aucun des personnages clés, mais elles montrent des objets qui semblent être essentiels pour que Nathan Drake découvre un trésor possible.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le tournage du film Uncharted est terminé.

Les images montrent une statue d’un personnage qui a donné naissance à la série Uncharted

Sur les 4 images, nous avions déjà pu en voir 2, celle avec la carte du monde et celle avec (apparemment) Nathan Drake (Tom Holland) tenant une étrange clé en forme de croix. Nolan North, le doubleur de Nathan Drake, a partagé ces images il y a des semaines.

Cependant, il y en a 2 nouveaux. On nous permet de jeter un regard plus détaillé sur l’ancienne clé dont nous vous avons parlé et qui apparemment s’est divisée en 2 parties, qui se trouvent sur plusieurs cartes. L’autre est également très intéressant, car il révèle une statue datant d’une époque très ancienne, à en juger par les toiles d’araignée, et qui appartient apparemment à Francis Drake, un personnage historique qui a servi à inspirer Nathan Drake à rechercher un trésor légendaire.

Malheureusement, PlayStation Productions n’a pas partagé de bande-annonce pour le film, mais étant donné que ce n’est qu’une question de mois avant l’ouverture de la production, il est très possible que nous en verrons bientôt un aperçu et éventuellement ces images en font partie. “Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend », lit le message officiel qui accompagne les images, que nous vous laissons ci-dessous.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy – Uncharted (@unchartedmovie) 1 janvier 2021

Avez-vous hâte de voir le film Uncharted? Le verrez-vous dès qu’il sera disponible? Dites le nous dans les commentaires.

Alors que nous parlions du film Uncharted, nous vous avons dit que ces derniers mois, le tournage avait eu lieu et avait reçu la visite du coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann et du doubleur de Nathan Drake, Nolan North.

La production cinématographique d’Uncharted a une date de sortie prévue pour le 16 juillet 2021. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la série Sony en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source