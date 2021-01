Sony est l’une des entreprises les plus puissantes du monde de la technologie. Il est très multidisciplinaire, bien que sa force réside dans la section multimédia. Cela ne l’a pas empêché de présenter au monde ses propositions dans le monde des smartphones, où il a également tenu tête aux plus grands. Mais maintenant, la taille compte et pour peu, car Sony envisage de lancer un rival pour l’iPhone 12 Mini.

Sony prépare un petit Xperia

La tendance des fabricants de smartphones a été de créer des mobiles de plus en plus gros. L’écran est plus grand, le contenu est donc beaucoup mieux et à l’intérieur, il y a de la place pour des composants plus gros (en particulier la batterie). Mais les entreprises ont réalisé qu’elles ont atteint un point où la taille ne peut pas être plus grande et il est maintenant temps de revenir aux origines.

Et c’est que les téléphones entre cinq ou six pouces sont de retour à la charge en supposant être ceux qui occupent le moins dans votre poche ou qui tiennent dans une main. On l’a vu dans de grandes marques comme Samsung ou Apple et maintenant il semble que Sony ait aussi quelque chose à dire. Tout indique que l’entreprise japonaise est à l’origine du développement de un Xperia pour rivaliser avec l’iPhone 12 Mini.

Selon ce que dit Voice, le terminal aurait des dimensions un peu plus grandes que celles offertes par l’appareil Apple, en particulier 140 x 68,9 x 8,9 mm. Parmi le reste de ses caractéristiques, on aurait un simple terminal avec un Caméra frontale 8 MPX et un double à l’arrière avec 13 MPX. A cela s’ajoute un lecteur d’empreintes digitales sur le côté suivant la tendance actuelle ainsi que le Connecteur USB C qui se trouve déjà dans tous les smartphones. Et un détail que plus d’un apprécieront est la présence d’un port minijack.

Un nom: Xperia Compact

Un autre point intéressant est le nom que pourrait porter le terminal, qui serait Xperia Compact. Cela vous semble-t-il familier? si vous aviez un appareil de la marque, ou si vous l’avez regardé à l’époque, le dernier date de 2018 et appartenait à la série XZ2. Quoi qu’il en soit, tout cela est provisoire et il faudra attendre la signature d’une date de dépôt pour savoir tout ce que vous avez en main.