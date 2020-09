IFA 2020: Sony présente officiellement la nouvelle gamme de caméras Ligne cinéma, avec l’intention d’intégrer toutes les dernières nouvelles technologiques dans le monde du cinéma numérique.

Les caméras Venise, FX6 et FX9 dépasser les standards de la plupart des caméras professionnelles actuellement sur le marché, offrant surtout aux plus passionnés et experts du secteur une expérience totalement nouvelle et revisitée. Cinema Line, comme son nom peut déjà le deviner, est une ligne inspirée du monde du cinéma non seulement pour la qualité de l’image offerte mais aussi pour la grande attention portée à détails.

Il y a exactement dix ans, en 2000, Sony a lancé la cinématographie numérique avec l’innovation HDW-F900. Il s’agit en fait de la première caméra de cinéma numérique 24p à avoir marqué l’histoire dans ce secteur. Suite aux retours des créateurs et directeurs de la photographie, la société a travaillé sur certaines améliorations introduites avec le lancement du modèle VENISE.

Sony officialise l’arrivée d’innovations importantes pour les nouvelles caméras Cinema Line

Venise est devenu le fleuron du cinéma numérique, un choix incontestablement privilégié. Pendant FX9, qui fait partie de la gamme Cinema Line ainsi que Venise, est le choix par excellence et plus «traditionnel» pour les documentaires. La nouveauté la plus récente de la nouvelle ligne est donc FX6, qui arrivera d’ici la fin de l’année en cours.

FX6 n’est pas la seule nouvelle annoncée par la société. La version 3 du FX9 arrivera également en 2021 avec quelques ajouts très attendus. En particulier, le mode Center Scan pour les optiques Super 16 mm, la prise en charge des optiques B4 avec un adaptateur spécial et bien plus encore. Cependant, d’ici novembre 2020, la version mise à jour du modèle de Venise sera lancée, ce qui sera idéal pour la diffusion et le direct.

Claus Pfeifer, responsable de l’acquisition de contenu connecté, solutions médias, Sony Professional Solutions Europe, a annoncé les nouveaux produits en estimant que «cette gamme permettra aux créateurs de contenu de dépasse tes limites Créatif. Ils pourront capter l’émotion dans chaque image « .