Qu’est-ce que les fans d’anime pourraient le plus aimer, à part l’anime lui-même? Exact! Le manga. De Sony, ils savent qu’ils peuvent atteindre un large public de mangas, et c’est pourquoi ils ont décidé de lancer une nouvelle plate-forme de lecture de manga comics appelée Mangamo.

Et il n’y a rien de mieux que de se détendre sur le canapé, de prendre la tablette ou le smartphone et de lire des bandes dessinées. Il existe des applications vraiment sympas pour lire des mangas, et maintenant un nouveau concurrent est arrivé. Mangamo est maintenant disponible sur iOS et Android.

Mangamo est là! Téléchargez dès maintenant sur votre appareil iOS et accédez à des centaines de titres de manga, légalement! Téléchargez ici ➡️ https://t.co/GVEcbATmfE et obtenez un essai GRATUIT de 60 jours! pic.twitter.com/pJOGwGBLXv – Mangamo (@mangamoapp) 15 avril 2020

De Critical Hit, ils nous informent que le service d’abonnement de Sony sera disponible pour 4,99 euros par mois. Bien que la plate-forme nous donne la possibilité d’accéder à une période d’essai gratuite de 30 jours. Que pensez-vous de la nouvelle initiative Sony? Avez-vous déjà téléchargé Mangamo sur votre smartphone ou tablette? Quel est ton manga préféré?