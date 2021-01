Avec l’arrivée du nouveau Chromecast lancé en 2021, Google a introduit une nouveauté: Android TV a cédé la place à Google TV, le nouveau pari du géant de la recherche pour amener ses tentacules sous la forme d’un système d’exploitation à plus d’appareils. Un Google TV qui fait désormais ses débuts sur les téléviseurs Sony lancé pour l’année que nous venons de commencer.

Si dans les modèles Sony, il était jusqu’ici protagoniste Android TVAvec le nouveau lot de téléviseurs, la marque parie sur Google TV. C’est l’une des nouveautés que nous verrons avec la présence d’un processeur, le Sony XR, conçu pour améliorer l’image à l’écran en simulant le fonctionnement de notre cerveau.

Nouveau processeur et Google TV

Parmi les nouveaux modèles, nous trouverons, comme d’habitude chez le constructeur japonais, avec des modèles basés à la fois dans les panneaux LCD LED et les panneaux OLED pour les téléviseurs les plus puissants (nous mettons 8K de côté). Tous, sauf les plus modestes, ont le processeur Sony XR. De plus, ils parient sur le système de rétroéclairage FALD (Full Array Led), l’utilisation de Google TV et la connectivité HDMI 2.1.

En ce qui concerne le processeur, Le Sony XR, est l’héritier du processeur X1 Ultimate que l’on retrouve dans l’actuel OLED AG9 et qui n’est encore présent aujourd’hui que dans le modèle le plus modeste, c’est un processeur que la marque qualifie de «cognitif».

L’entreprise le présente comme un système qui, grâce à l’utilisation d’une série d’algorithmes, peut imiter la façon dont notre cerveau regarde le contenu affiché à l’écran. Pour y parvenir, il fabrique un processeur d’image de manière sélective en divisant l’image en différentes zones pour détecter où se trouve le point focal de l’utilisateur et, sur cette base, analyser la couleur, le contraste et les détails.

Maintenant avec Google TV

Si jusqu’à présent, Sony pariait sur Android TV comme système d’exploitation, il cède désormais la place à Google TV. Le nouveau pari de Google dans lequel une interface renouvelée créée par Google arrive, que nous pouvions déjà voir dans le nouveau Chromecast.

Le fonctionnement est similaire à celui d’Android TV, mais avec un design qui rappelle beaucoup celui du Fire TV Stick d’Amazon concernant l’écran d’accueil et les menus.

Sur l’écran initial, nous avons des recommandations personnalisées avec des séries et des films des principales plates-formes, étant donc une interface dans laquelle plus d’importance est accordée au contenu et moins de pertinence pour les applications, qui ont leur propre onglet secondaire.

Sur Google TV, nous avons trouvé des nouvelles connues, car il s’agit d’un nouvel onglet pour trouver des recommandations de séries et de films. De plus, Sony ajoute la plate-forme Bravia Core, son propre service de streaming en collaboration avec Sony Pictures.

De plus, dans les modèles Sony les plus complets (Z9J, A90J et X95J), la marque a ajouté un système mains libres intégré au téléviseur lui-même vous n’avez donc pas besoin de vous fier à la télécommande pour donner des instructions vocales.

Modèles et caractéristiques

Parmi tous les modèles, le plus puissant est le Sony Master Series ZJ9. Une Smart TV qui offre un écran avec une résolution 8K en diagonales de 75 et 85 pouces.

Il dispose du système LED Full Array, d’un panneau LED LCD et, avec le processeur Sony XR, la marque introduit une technologie telle que XR Triluminos Pro et des fonctions telles que Motion Clarity, Contrast Booster ou X-Anti Reflection, pour minimiser les reflets sur le verre de la lumière ambiante.

Si nous recherchons un modèle avec un panneau OLED, le plus exclusif et le plus puissant est le Sony Master Series A90J. En diagonales de 55, 65 et 83 pouces, il offre la technologie XR OLED Contrast Pro pour augmenter la luminosité maximale, la luminosité globale et augmenter le volume des couleurs. Et déjà en dessous nous trouvons le Sony A80J, mettre à jour votre téléviseur OLED Sony A8. Un autre modèle 4K avec le nouveau processeur 4K, disponible en diagonale de 55, 65 et 77 pouces.

Parmi les modèles LCD LED avec résolution 4K on retrouve les Sony X95J, X90J et X85J. Téléviseurs LED Full Array qui ont également un chipset Sony XR, mais uniquement dans le cas des X95J et X90J. Modèles qui optent pour la connectivité HDMI 2.1, ce qui les rend compatibles avec 4K 120fps, le taux de rafraîchissement variable VRR, eARC et le mode de faible latence ALLM. Avec toutes ces données, voici le catalogue Sony TV pour 2021.

Téléviseurs Sony pour 2021

Sony Z9J

Sony

Sony A80J

Sony X95J

Sony X90J

Sony X85J

Technologie des panneaux

LED Full Array

OLED

OLED

LED Full Array

LED Full Array

LED de bord

Taille de l’écran

75 “et 85”

55 “, 65” et 83 “

55 “, 65” et 77 “

65 “, 75” et 85 “

50 “, 55”, 65 “et 75”

43 “, 50”, 55 “, 65”, 75 “et 85”

Résolution

8 Ko (7 680 × 4 320 pixels)

4K (3 840 x 2 160 pixels)

4K (3 840 x 2 160 pixels)

4K (3 840 x 2 160 pixels)

4K (3 840 x 2 160 pixels)

4K (3 840 x 2 160 pixels)

Processeur d’image

XR Cognitif

XR Cognitif

XR Cognitif

XR Cognitif

XR Cognitif

Rétroéclairage

Booster de contraste XR 15

Contraste XR OLED Pro

Contraste XR OLED Pro

Booster de contraste XR 10

Booster de contraste XR 5

4K X-Reality Pro

Système d’enceintes

Acoustique multi-audio

Audio de surface acoustique +

Audio de surface acoustique +

Acoustique multi-audio

Acoustique multi-audio

Haut-parleur X-Balanced

l’audio

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Système opératif

Google TV + mains libres

Google TV + mains libres

Google tv

Google TV + mains libres

Google tv

Google tv

