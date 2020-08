Ces dernières années, nous avons vu comment des exclusivités de la stature d’Horizon Zero Dawn ou de Death Stranding sont arrivées sur PC, bien qu’avec mois de retard et une optimisation améliorée. Tout indique qu’ils ne seront pas les derniers, selon les informations que les dirigeants de Sony ont révélées dans la présentation de leurs résultats financiers.

«Sony Interactive Entertainment vise à réaliser une solide croissance de son chiffre d’affaires en accélérant le cercle vertueux dans lequel il s’est implanté sur la plateforme PlayStation», expliquait dans la section du rapport consacrée à la stratégie. «Cela implique d’augmenter le nombre d’utilisateurs actifs, playtime, améliorer les services réseau et renforcer les propriétés intellectuelles pour que les consommateurs choisissent PlayStation comme plate-forme. «

«Nous prévoyons d’étendre notre catalogue des produits exclusifs au PC pour encourager la croissance de nos bénéfices. La concurrence dans l’écosystème PC devrait s’intensifier. La stratégie fondamentale est de développer, d’innover et de faire évoluer la plateforme PlayStation »résume le document.

La plus intéressante de ces lignes est peut-être la façon dont Sony parler de PlayStation en tant que plateforme, ce qui implique qu’il ne doit pas nécessairement être lié à un matériel spécifique (en fait, le secteur des consoles ne vend pas exactement des consoles). Il ne fait aucun doute que les Japonais parieront beaucoup sur PS5, mais sans écarter des idées telles que la possibilité de diffuser le jeu sur d’autres plateformes (PS Now) ou de lancer leurs exclusivités dans le monde PC.

Il est plus que probable que peu à peu nous verrons plus de jeux exclusifs PlayStation sur Steam ou Epic Games, mais ne vous attendez pas à de grandes surprises avec le temps ni quelque chose de similaire à Microsoft avec Xbox. Sony est conscient que les exclusivités sont fondamentales pour son modèle économique et qu’il n’aurait pas de sens de voir apparaître un «vendeur de console» triple A sur PC d’ici quelques mois. Oui, c’est l’inverse: pour que les joueurs PC profitent des exclusivités PlayStation et envisagent d’acheter une PS5 pour profiter de celles qui arriveront.

Qu’est-ce que tu penses? Sony devrait-il lancer ses exclusivités en même temps sur PC? Achèteriez-vous une PS5 sachant que, tôt ou tard, vos meilleurs jeux seront sur PC?

Plus d’informations | Rapport d’entreprise Sony 2020