La Xbox Series X coûtera 499 euros, mais on ne connaît toujours pas le prix final de la PS5, la console nouvelle génération de Sony qui rivalisera directement avec celle-là.

Selon diverses informations, le prix de la PS5 sera d’environ entre 499 et 599 euros dans sa version avec lecteur optique, et entre 399 et 499 euros dans sa version sans lecteur optique. Pratiquement tous les analystes sont d’accord sur ces fourchettes de prix, bien qu’il y ait une majorité de courant qui pense que la PS5 finira par coûter le même prix que la Xbox Series X.

Cela a du sens, puisque cela vous permettrait de rivaliser plus efficacement contre la Xbox Series X, en fait j’ai aussi tendance à penser que la PS5 coûtera 499 euros dans sa version standard, mais il semble que ce n’était pas l’objectif initial de Sony.

Selon de nouvelles informations intéressantes, la société japonaise prévoyait de lancer la PS5 à un prix considérablement plus élevéEn fait, jusqu’au moment de la confirmation du prix de la Xbox Series X, le prix de la console Sony se situait entre 549 et 599 euros dans sa version avec lecteur Blu-ray.

La PS5 allait être beaucoup plus chère

La source de la nouvelle assure que dès que le prix de la Xbox Series X a été connu chez Sony, ils l’ont compris et ont décidé d’égaler le prix de ladite console. Il n’a pas de confirmation officielle de Sony, mais ce serait, sans aucun doute, la chose la plus sensée à faire. Malheureusement, il y a un problème, et c’est que nous ne savons pas si vous avez décidé de faire correspondre le prix avec la version sans lecteur optique ou avec la version avec lecteur optique. La chose normale serait que la version PS5 avec un lecteur Blu-ray coûte 499 euros, et que la version sans ledit lecteur coûte 399 euros, mais il n’y a rien de définitif.

Il n’y a rien d’officiel, et au final c’est Sony qui aura le dernier mot, mais force est de constater que lancer une console moins puissante à un prix plus élevé que celui de sa rivale directe Ce serait presque comme se tirer une balle dans le pied Autant il s’accompagne d’une large gamme de jeux exclusifs, comme nous vous l’avons dit dans cet article.

Je sais que ce ne serait pas la première fois qu’une console arriverait sur le marché avec un prix plus élevé que prévu, sans aller plus loin, la PS3 était au prix de 600 euros, mais à un coût aussi élevé pourrait compliquer les choses pour Sony, et de manière inutile.