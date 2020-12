PlayStation vient de publier une vidéo sur l’avenir des exclusivités PlayStation 5

PlayStation Espagne vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle fait une revue complète des jeux PS5, tous deux déjà disponibles, tels que Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake et Sackboy: An adventure comme les titres qui arriveront l’année prochaine comme Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 et Ratchet & Clank: Rift Apart.

À venir

Être une vidéo de deux minutes, Ils nous montrent des cinématiques des jeux PlayStation Studios avec des moments spectaculaires des jeux sortis comme Miles Moraes ou Demon’s Souls et aussi dont sortira dans un proche avenir. En dessous, ils sous-titrent la fenêtre de lancement de chacun d’eux sans mettre la date de leur départ. Un détail des détails les plus intéressants que cette vidéo nous laisse est que la durée de plusieurs des exclusivités tierces de PS5 est détaillée, comme c’est le cas de Les jeux Bethesda Deathloop, nouveau d’Arkane, et GhostWire: Tokyo, nouveau de Tango Gameworks, le studio de Shinji Mikami, qui sortira sur PC mais n’atteindra pas d’autres consoles avant au moins un an.

La plus grande nouveauté est Project Athia, une nouvelle aventure Square Enix qui utilise le moteur graphique Luminous Engine, le même que Final Fantasy XV, et qui viendra également sur PC mais sera exclusif à PS5 sur consoles pendant au moins 2 ansLe reste des jeux sortira en 2021. Dans une vidéo publiée sur PlayStation début novembre, Sony a placé Ratchet & Clank: Rift Apart et Gran Turismo 7 pour la première moitié de 2021 et Horizon 2: Forbidden West pour la seconde moitié. Maintenant, après cette nouvelle vidéo, ils n’ont plus défini de fenêtre de lancement pour Gran Turismo 7.

Tout indique que le premier grand jeu PlayStation lancé l’année prochaine sera Ratchet & Clank: Rift Aparta, dont ils ont confirmé qu’il arriverait au cours des premiers mois de la vie de la nouvelle console. Nous serons attentifs à toute actualité.