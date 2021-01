Le site Web Killzone a été supprimé par Sony

En 2013, Killzone: Shadow Fall, l’un des premiers titres PS4 et le dernier opus de la franchise Killzone, est arrivé sur le marché. Depuis, Guerrilla a conquis d’autres types de fans en lançant Horizon Zero Dawn, l’un des jeux les plus acclamés de ces dernières années et cela aura une suite ce même 2021. Mais le succès de cette nouvelle IP aurait pu définitivement enterrer Killzone, malheureusement pour les fans de cette saga.

Le Web a cessé de fonctionner

Sur les forums de Reddit, ils ont signalé que PlayStation avait complètement retiré le site Web officiel de Killzone, ce qui l’avait redirigé vers le site Web de PlayStation lui-même. Puisqu’il n’y a pas de nouvelles de la saga Killzone et, avec le succès d’Horizon, il n’est pas prévu qu’il y en ait bientôt, il est possible que de Sony, ils ont décidé d’enterrer, au moins pour le moment, cette franchise de jeux de tir à la première personne.

Le site officiel de Killzone a cessé de fonctionner et redirige vers la page PlayStation

Les sociétés PlayStation et Guerrilla n’ont donné aucune information officielle à ce sujet. et ils se sont limités à faire rediriger le site Web de Killzone vers le site Web de PlayStation. Nous espérons avoir des nouvelles de Killzone dans le futur, mais tout semble indiquer que ce ne sera pas comme ça et que cette saga restera simplement, pendant un temps sans nouvel opus. Pour 2021, PlayStation a déjà annoncé divers jeux et ils comptent des œuvres telles que Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ou God of War: Ragnarok.

▪ Date de sortie: 29/11/2013