le Playstation 5 et plusieurs de ses jeux premier et tiers seront mis en vente le 12 novembre. Bien que pour le moment il n’y ait pas beaucoup d’informations sur les sorties du mois prochain, Sony a révélé quand on peut s’attendre à l’arrivée de titres comme Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West.

Grâce au dernier trailer de la PlayStation 5, la vente de lancement de plusieurs jeux a été révélée. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information détaillée, à la fin de cette publicité, nous pouvons clairement lire que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal devraient arriver sur le marché au cours du premier semestre 2021, tandis qu’Horizon Forbidden West serait disponible au cours du second semestre de l’année suivante.

Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que Ratchet & Clank: Rift Apart est prévu de frapper la PS5 pendant la fenêtre de lancement de la console, donc On a pu voir son arrivée entre janvier et mars de l’année suivante. D’un autre côté, cela renforce également un aperçu commercial où il est mentionné que Gran Turismo 7 serait disponible au premier semestre 2021.

Nous espérons avoir des informations plus spécifiques à l’avenir.. Dans les sujets connexes, vous pouvez voir ici le nouvel état de jeu axé sur les âmes du démon. De la même manière, nous vous disons ici combien de temps dure la batterie DualSense.

