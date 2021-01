Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Guerrilla Games est devenu célèbre et a gagné une place dans l’industrie avec Killzone, une franchise qui a fait ses débuts en 2004 et est restée sur les consoles PlayStation. Son dernier opus, Killzone: Shadow Fall, est arrivé sur PlayStation 4 en 2013.

Les fans pensent que le studio prépare déjà un nouvel épisode de la saga pour PlayStation 5, mais la réalité est qu’il n’y a rien de confirmé. Maintenant, les joueurs sont quelque peu inquiets, car la page officielle de Killzone a été supprimée et ne montre plus aucun de son contenu d’origine.

Ni PlayStation ni Sony n’ont rien commenté à ce sujet, donc l’avenir de la série est incertain pour le moment. Pour l’instant, le site de franchise montre un message de remerciement et de clarification de Guerrilla à toute la communauté.

La saga Killzone est laissée sans site officiel

Au moment d’écrire ces lignes, le site Killzone n’affiche plus aucun de son contenu d’origine. Au lieu de cela, il affiche simplement un message confirmant que la page de franchise a été supprimée. Il est également annoncé que ledit portail sera désormais redirigé vers le site officiel de PlayStation.

Guerrilla en a profité pour remercier les joueurs et les fans de la saga pour tout leur soutien au fil des années. Comme nous vous l’avons dit, la communauté est concernée, car on ne sait pas ce que ce mouvement signifie pour l’avenir de Killzone.

Beaucoup pensent que le site n’était tout simplement plus nécessaire, mais certains joueurs pensent que la série n’aura pas un avenir prometteur. Surtout à cause de l’énorme succès d’Horizon Zero Dawn et du développement de sa suite pour PlayStation 5.

Guerrilla a expliqué que la fermeture du portail n’affecterait pas les modes multijoueurs en ligne ou les données de classement pour Killzone: Shadow Fall ou Killzone: Mercenary. Cependant, dans le jeu PlayStation 4, il ne sera plus possible de créer ou de gérer des clans.

«Le site officiel de la franchise Killzone a été supprimé. À l’avenir, les visiteurs de Killzone.com seront dirigés vers PlayStation.com (…) Merci aux nombreux fans et visiteurs de Killzone.com au fil des ans pour leur enthousiasme et leur soutien », écrit l’étude.

Cette décision ne signifie pas nécessairement que la franchise a ses jours comptés, comme Guerrilla l’a commenté dans le passé sur le lancement éventuel d’un nouvel épisode de la saga. Cependant, en 2017, il a assuré qu’il était encore tôt pour parler de l’avenir de la série, de sorte que ce qui se passera n’est pas clair.

Trouver: Guerrilla dit Horizon: Zero Down est un plus grand défi que Killzone

Killzone: Shadow Fall est disponible sur PlayStation 4. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées à la franchise.

La source