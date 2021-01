Sony vient de mettre à jour sa vidéo CES 2021 et a supprimé les fenêtres de sortie pour certains de ses jeux pour 2021 et au-delà.

Plus tôt cette semaine lors du CES 2021, Sony a publié une nouvelle bande-annonce axée sur PlayStation 5 qui présentait un certain nombre de titres différents programmés pour accéder à la plateforme à l’avenir. À la fin de la vidéo, des petits caractères ont été affichés indiquant les fenêtres de sortie spécifiques pour les futurs jeux PS5, nous donnant une meilleure idée de leur date d’arrivée. Maintenant, Sony a apparemment examiné sa bande-annonce et supprimé ces fenêtres de lancement pour une raison ou une autre.

Quelles fenêtres avez-vous retirées de votre remorque?

Un remake de cette vidéo PlayStation CES 2021 a été publié aujourd’hui sur la chaîne YouTube de Sony et les fenêtres de sortie de jeux comme Ghostwire Tokyo, Kena: Bridge of Spirits, Pragmata et Project Athia ont maintenant disparu. La bande-annonce elle-même contient toujours des extraits de chacun de ces jeux, mais les fenêtres de lancement qui l’accompagnent ne sont plus présentes. Au lieu de cela, les seules dates mentionnées dans la conclusion de la bande-annonce concernent les propres versions de Sony, notamment Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West.

Il reste à voir si Sony réagit d’une autre manière à ce changement au générique de ses vidéos officielles. Dans tous les cas, il est évident que dans les jeux d’il y a aussi longtemps que Prgamata ou Project Athia, beaucoup de choses peuvent arriver jusqu’à ce qu’ils voient vraiment la lumière et se mettent sur le marché, nous devons donc continuer à être patients jusqu’à nouvel ordre.