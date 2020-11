Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 10h59

Depuis sa révélation au milieu de l’année, le design de la PlayStation 5 et DualSense ils ont provoqué une grande discussion sur Internet. Alors que certains apprécient la couleur blanche de la console et des accessoires, d’autres souhaiteraient avoir plus d’options en ce qui concerne la tonalité de ces pièces de technologie. Heureusement, Sony travaille déjà à rendre cela possible.

Grâce à une section questions et réponses sur le blog PlayStation, Sid Shuman, directeur principal de la communication de contenu chez SIE, a mentionné que, bien que pour le moment il n’y ait plus de nuances différentes pour le DualSense disponible, “à l’avenir, d’autres couleurs seront disponibles.”

Quant à la PS5, eh bien, rien n’a été mentionné concernant la couleur de la console. Cependant, compte tenu de la facilité de retrait des capuchons matériels, sûrement à l’avenir, nous verrons des modèles ou des éditions spéciales qui modifient la tonalité de la plate-forme. Nous espérons avoir plus d’informations sur ce point à l’avenir.

Via: blog PlayStation

