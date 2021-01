Sans aucun doute, 2020 a été une année marquée par la pandémie, avec des dommages qui ont varié du personnel au financier, avec de forts arrêts de l’industrie qui ont conduit à toutes sortes de retards et de ruptures de stock. Et c’est que peu ont été inconscients du problème des consoles de nouvelle génération, avec une PS5 et une Xbox Series X | S qui ont à peine réussi à garder leurs unités à quelques heures de leur sortie, et même après avoir sécurisé un approvisionnement supplémentaire pour le Période de Noël.

Cependant, au-delà de la rareté décevante que cela a pu sembler à beaucoup, et comme ils l’ont partagé de DigiTimes et Gematsu, Sony aurait distribué plus de 3,4 millions d’unités PS5 dans le monde Seulement pendant ses quatre premières semaines de disponibilité, un chiffre vraiment impressionnant pour un lancement, et qui serait encore plus épaissi si l’on ajoutait les dernières unités disponibles, il ne serait donc pas surprenant de savoir que le total des expéditions de PS5 a déjà dépassé 4 millions. unités dans le monde entier.

Ainsi, la demande des utilisateurs est encore loin d’être satisfaite, mais au moins dans le cas de la PlayStation 5, il semble que la situation pourrait donner un virage serré après le tournant imminent de l’année: Selon un rapport détaillé de DigiTimes, basé sur les affirmations des «initiés de l’industrie», la production de PS5 devrait connaître une forte augmentation pour atteindre entre 16,8 et 18 millions d’unités distribuées d’ici 2021.

Et c’est que Sony a décidé de rejoindre la fabrication de certains des composants de base de sa console, avec l’aide de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), une action qui donnera à AMD un augmentation de la capacité de coulée pour produire le processeur PS5.

Alors que la console il sera encore difficile à trouver pendant les premiers mois de l’annéeIl semble que la société japonaise ne tardera pas à répondre à la demande.