Sony a promis de rembourser tous ceux qui ont acheté Cyberpunk 2077 sur la boutique numérique PlayStation.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 18 décembre 2020 à 03:05 185 commentaires

Le drame Cyberpunk 2077 semble être encore loin d’être terminé. Il y a quelques jours et au milieu de la vague de critiques que le jeu a déclenchée en raison de l’énorme quantité d’erreurs graphiques et de bugs, un conflit avec la version numérique du titre sur PlayStation est survenu lorsque des millions d’acheteurs ont demandé un remboursement pour le jeu. À ce moment-là et compte tenu des directives strictes du PlayStation Store, il a été laissé entendre que les retours pour le titre seraient quelque chose d’extrêmement difficile à faire, mais maintenant, Sony en a finalement parlé.

Cyberpunk 2077 sera supprimé du PS Store jusqu’à nouvel ordrePar une déclaration, la société a confirmé qu’elle procéderait aux retours de Cyberpunk 2077 qui ont été effectués via sa boutique numérique. Pour le demander, il suffira aux acheteurs de contacter Sony via le lien suivant et prouvez qu’ils ont acquis le titre.

De plus et pour éviter tout inconvénient futur, Sony a pris la décision de retirer complètement le jeu de la PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Autrement dit, pour le moment, il ne sera pas possible d’acquérir Cyberpunk 2077 numériquement sur ces plateformes.

Il est à noter que le processus de remboursement ne sera pas immédiat et ne se poursuivra qu’une fois les informations vérifiées par Sony. De même, sa résiliation pourrait dépendre à la fois du mode de paiement que nous avons utilisé pour acheter le jeu et de notre institution financière.

La situation de Cyberpunk 2077 sur consoles n’a pas été idéale pour CD Projekt Red.Il y a quelques jours, le président de l’étude lui-même, Adam Kicinski, a reconnu que les versions du titre pour Xbox et PlayStation n’étaient pas à la hauteur des attentes. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été rapporté que les actions du studio avaient également subi un coup dur après le début de la pluie de rapports pour tous les problèmes que le jeu avait.

