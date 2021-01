Des jeux à moins de 20 € sur votre PS4 et PS5

Sony a commencé la promotion Jeux à moins de 20 € dans sa boutique numérique PlayStation Store après avoir célébré les soldes de janvier. Dans cette nouvelle campagne, les joueurs peuvent trouver une grande sélection de grands titres pour PlayStation 4 et PlayStation 5 avec des offres qui réduisent leurs prix réduits en dessous de 20 €. Cette promotion, qui sera disponible jusqu’au prochain 3 février, propose d’excellents titres tels que Dead by Deadlight – Special Edition, Assassin’s Creed Origins ou Resident Evil 2 – Deluxe Edition

Jeux PS4 et PS5 à moins de 20 €

Death Stranding: était de 69,99 € – maintenant 19,99 €. DRAGON BALL FIGHTERZ: Avant 69,99 € – maintenant 11,19 €. GRID Ultimate Edition: était de 44,99 € – maintenant 15,99 €. House Flipper: était de 24,99 € – maintenant 17,49 €. Injustice 2 – Legendary Edition: était de 54,99 € – maintenant 19,79 €. JUMP FORCE – Édition Deluxe: Prix de base: 97,99 € – maintenant 19,99 €. Naruto To Boruto: Shinobi Striker: était de 69,99 € – maintenant 9,79 €. Need for Speed ​​Payback: était de 29,99 € – maintenant 8,99 €. Overcooked: Gourmet Edition: était de 19,99 € – maintenant 7,99 €. Payday 2: Crimewave Edition: était de 19,99 € – maintenant 3,59 €. Resident Evil 7 biohazard Gold Edition: était de 49,99 € – maintenant 19,99 €. Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary: ​​était de 29,99 € – maintenant 5,99 €. The Crew 2 – Deluxe Edition: était de 59,99 € – maintenant 11,99 €.

