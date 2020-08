Le premier rendu du prochain Sony Xperia 5 II a fuité, nous permettant de jeter un œil à la suite de l’un des smartphones de marque Sony les plus impressionnants de ces dernières années. Venant directement du leaker Evan Blass via sa chaîne payante Patreon, le design perfectionne simplement ce qui était déjà un facteur de forme déjà unique pour les smartphones Android et les smartphones en général.

Le rendu de fuite du Xperia 5 II montre que Sony conservera le facteur de forme d’affichage 21: 9, avec des allusions au design plus carré du Xperia 1 II. Il sera également livré avec une configuration triple caméra évaluée par Zeiss. Cependant, il n’y a pas d’entailles ou de trous dans ce que nous pensons être un écran FHD + OLED. Si cet écran peut correspondre à l’étalonnage des appareils Sony récents, il devrait fournir un excellent affichage vidéo.

Sony Xperia 5 II, l’annonce devrait arriver sous peu

Cette fuite montre également quelques améliorations à la position des boutons de la lunette latérale sur le Xperia 5 II. Il semble que Sony ait changé le bouton veille-réveil, qui cette fois est moins encastré et dépasse davantage du châssis. Nous sommes également amenés à croire qu’il inclura un lecteur d’empreintes digitales capacitif, qui, espérons-le, sera plus facile à activer.

Il semble qu’il y aura également un déclencheur de caméra dédié vers le bas du bord droit du cadre. Cela sera utile pour prendre des photos en mode paysage. En ce qui concerne les spécifications, la fuite Blass ne répertorie aucun matériel, mais nous pensons que, comme l’année dernière, le Xperia 5 II partagera certaines fonctionnalités du Xperia 1 II. Cela signifie que nous verrons le chipset Qualcomm Snapdragon 865 (pas la variante Plus), au moins 6 ou 8 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage interne.

En dehors des fuites, nous prévoyons que le Xperia 5 II sera annoncé lors de l’événement IFA 2020 principalement en ligne à Berlin la semaine prochaine.