Le panorama de Les présentateurs et acteurs de la LLA de League of Legends ne cessent de changer pour cette nouvelle saison. Nous avons récemment commenté les changements qu’apporterait le départ de Corsario en tant que lanceur de sorts et l’arrivée de Plugo en tant qu’analyste. Maintenant Martina “Sookie“Marcaccio rejoindra l’équipe en tant qu’hôte de la compétition et quittera son rôle d’intervieweur. D’autre part, la communicatrice et streamer, Camila »Chunilda«Benavides fera également partie de l’équipe en tant que reporter e-sport.

Sookie a remercié tout le monde sur son Instagram pour le soutien qu’elle a reçu dans cette nouvelle direction et a assuré qu ‘«elle cherchera à se mesurer». Chunilda avait déjà eu des apparitions sur plusieurs émissions officielles de Jeux anti-émeute, faites maintenant le grand pas.

La LLA revient avec tout le 30 janvier prochain et aura comme premières confrontations Estral Esports vs Kaos Latin Gamers et Furious Gaming vs Isurus Gaming.

Notre chère @sookiedoll_ quittera le micro des interviews pour nous donner tout son talent en tant que toute nouvelle présentatrice de #LLA pic.twitter.com/63At8459nU – LLA (@LLA) 19 janvier 2021

L’une des figures les plus reconnues et les plus talentueuses de la scène #LeagueOfLegends est là pour nous rejoindre en tant que conférencière à notre #LLA, accueillons @Chunilda! pic.twitter.com/IfUE1yY8uK – LLA (@LLA) 19 janvier 2021

