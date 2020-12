Noël approche et l’excitation est à son meilleur. Le riche dîner, la décoration de l’arbre, les ornements et les cadeaux … Tout est réuni pour que l’on puisse passer un bon moment à ces dates, et quelle meilleure façon de se faire plaisir après une année atypique qu’une année avec la Xbox Series S … Mais on y va par parties.

Décembre sera toujours le mois parfait pour surprendre un être cher, ou même pour s’offrir [email protected] un peu de goût (bien mérité). Donc, si vous êtes un joueur, vous êtes au courant de toutes les mises à jour et sorties, il n’y a rien de plus sage pour vous qu’une console de nouvelle génération comme la Xbox Series S.

Ici en Sopitas.com On sait que beaucoup de nos lecteurs sont fans de l’os rouge de cette console, et donc, avec toute l’ambiance de Noël du moment, nous devons mettre le costume du Père Noël: nous avons une Xbox Série S prête à rentrer à la maison.

Sopitas.com vous offre une Xbox Series S pour Noël!

Maintenant, faites très attention. C’est la dynamique pour prendre une Xbox Series S:

1. Abonnez-vous à la newsletter de Sopitas.com (Ici simple)

2. Suivez les réseaux de @sopitas, @sopitasfm, @sopitasdeportes et @xboxmexico dans Instagram et Facebook.

3. Le jeudi 17 décembre, nous publierons une question dans chacun de nos réseaux (Il y a 3 questions au total).

4. Le vendredi 18 décembre, la dernière question sera publiée dans la newsletter.

5. Les réponses de chacun d’eux (les 4), vous leur devrez écrire et envoyer à ce LIEN.

** La première personne à répondez correctement aux 4 questions, envoyez vos réponses et suivez toutes les étapes, la console sera prise gracieuseté de Sopitas.com

IMPORTANT:

– Vous devez être majeur pour participer.

– Le gagnant ou gagnant Vous devez récupérer le prix à une adresse dans le CDMX.

– Vous devez suivre les réseaux que nous avons mentionné plus tôt et vous vous êtes abonné à la Newsletter.

– Cette dynamique commence jeudi 17 décembre et se termine le vendredi 18 déc.

– En plus de notifier le gagnant par e-mail, nous mettrons votre nom sur cette note le 18 décembre.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

RÉPONSES

Comme nous vous aimons beaucoup et Nous voulons que quelqu’un prenne cette Xbox Series S, ici nous vous laisserons les ligues où vous trouverez les réponses de certaines des questions que nous publions.

Allons-y avec le première:

La seconde:

Dans #SopitasXAireLibre, nous avons plusieurs sections où nous avons des collaborateurs qui parlent de gastronomie; La technologie; l’eau et le respect de l’environnement; Littérature; santé mentale et bien-être émotionnel; la scène internationale; et la sécurité nationale et la politique … Ils n’ont qu’à nous dire deux noms qui nous accompagnent chaque semaine et c’est tout.

Allons-y avec le troisième:

La réponse à la troisième question, vous la trouverez dans cette note que nous avons élaborée pour la couverture de fin 2020:

Ce sont les meilleurs films que nous avons vus en 2020

La trimestre et la dernier:

La réponse à cette question ne peut être trouvée que par les vrais joueurs … ou avec une recherche Google. Donc, le seul indice que nous pouvons vous donner est que le nom de cet endroit commence par “A”.

Bonne chance à tous les participants!

GAGNANT

Juan Emmanuel Ambrosio Bustos