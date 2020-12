Les revendeurs continuent d’essayer de tuer en profitant de tous ceux qui veulent acheter une PS5 ou une Xbox Series X. Quelle que soit la console que vous souhaitez acheter, les deux sont épuisés, La reconstitution des stocks est une “lutte acharnée” dans laquelle il est presque impossible de parvenir à l’unité, et pour beaucoup les options se limitent à une dualité simple et claire: accepter un prix abusif et achetez ces consoles à la revente, ou attendez.

Si vous achetez une PS5 ou une Xbox Series X pour la revente, vous devrez, comme nous l’avons dit, être prêt à accepter des prix abusifs, ce qui peut aller de 600 à 1000 euros, en fonction de la plateforme de vente que vous regardez. Il est vrai que les prix sont tombés à des niveaux plus “raisonnables”, et je pense que cela est dû à la réponse majoritaire des consommateurs, qui ont manifesté un énorme rejet des spéculateurs.

Dans mon cas, J’avais l’intention d’acheter une PS5 pour que je puisse profiter de mes jeux PS4. Oui, malgré toutes les critiques que j’ai faites à propos de cette console dans de nombreux articles, je vais acheter une unité. Cela ne devrait pas vous surprendre, car nos lecteurs réguliers sauront que je suis totalement impartial, le fait que j’aime un produit ou que je vais l’acheter ne m’empêche pas de voir ses défauts, et cela ne m’empêche pas de vous en montrer la réalité. Mon seul objectif était d’éviter toute déception lors de l’achat d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, car un «battage médiatique» absurde avait été généré autour des deux.

Cela ne vaut pas la peine d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X en payant plus

Je l’ai très clairement. Je comprends que c’est compliqué combattre cette «anxiété» cela nous vient à certaines occasions, et cela devient vraiment urgent lorsque nous voulons vraiment obtenir un certain produit, mais pour le moment, le mieux est d’attendre et d’être patient, il n’y en a plus.

Pensez un instant à ce que vous gagnez et à ce que vous perdez si vous achetez une PS5 ou une Xbox Series X payant plus. Vous allez donner de l’argent aux spéculateurs, favorisant ainsi cette pratique, et vous aurez également entre vos mains un produit qui, dès que le stock sera normalisé, ça ne vaudra pas la moitié de ce que vous avez payé. En quelques mois, votre investissement sera fortement dévalorisé.

Vaut-il la peine d’accepter tout cela juste pour jouer un mois ou deux à l’avance sur votre PS5 ou Xbox Series X? Peut-être que certains de nos lecteurs répondront oui, et je respecte cela, chacun fait de son argent ce qu’il veut, mais je l’ai très clair, ça n’en vaut pas la peine. Je préfère attendre, après tout ce n’est pas que je perde quoi que ce soit d’important en ce moment, puisque j’ai une PS4 et un PC haut de gamme. Demon’s Souls Remake est la seule exclusivité que j’achète beaucoup, mais j’ai décidé, j’attendrai.

Maintenant c’est votre tour, paieriez-vous trop cher pour une PS5 ou une Xbox Series X? Si la réponse est oui, Quelle serait votre limite?