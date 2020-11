SPC est une entreprise qui a dans son catalogue une série de produits qui se caractérisent par leur prix abordable pour un grand nombre d’utilisateurs. A titre d’exemple, les téléphones comme ceux qui composent le lot présenté en avril, qui comprenait pas moins de quatre modèles: SPC Gen, SPC Gen Lite, SPC Smart et SPC Smart Lite, peuvent servir d’exemple. Oui APOLO les rejoint désormais tous.

A une époque comme celle dans laquelle nous vivons lorsque la connexion est essentielle pour une grande partie de la population, SPC lance un modèle comme APOLO. Un simple smartphone, avec Android 10 GO comme système d’exploitation et conçu avant tout pour être accessible et facile à utiliser pour nos aînés.

Fiche technique SPC APOLO

SPC APOLO

ÉCRAN

LCD 5 pouces

Résolution 480 x 960 pixels

PROCESSEUR

Quad Core 1,3 GHz avec architecture Cortex-A7,

RAM

1 Go

ESPACE DE RANGEMENT

16 Go + micro SD jusqu’à 64 Go

LOGICIEL

Android 10 Go

CAMÉRA ARRIÈRE

5 MP avec flash

CAMÉRA FRONTALE

2 MP avec flash

BATTERIE

2 200 mAh

CONNECTIVITÉ

3G, WiFi n, Bluetooth 4.0, micro USB, prise jack 3,5 mm, radio FM, GPS

DIMENSIONS ET POIDS

151,5 x 68,6 mm

152 grammes

PRIX

99,90 euros

La situation actuelle est accentuée dans le cas des personnes âgées et un terminal comme APOLO veut servir d’outil pour briser un éventuel isolement. Avec accès aux applications d’appel vidéo et de messagerie les plus utiliséesIl propose également une interface préparée pour les personnes âgées.

Le SPC APOLO est un appareil doté de fonctionnalités conçues pour une facilité d’utilisation. Pour ce faire, il utilise Android 10 GO, une version qui SPC ajoute avec le “Mode Senior”, quelques icônes et de grandes polices avec un son clair, des touches dédiées pour prendre et raccrocher ou un accès direct pour allumer et éteindre la lampe de poche. Pour faciliter l’utilisation, il comprend un bouton SOS en surbrillance, qui après avoir appuyé sur il appellera et enverra un SMS consécutivement aux 5 contacts stockés jusqu’à ce qu’une réponse soit obtenue.

En ce qui concerne le matériel, nous sommes confrontés à un terminal simple qui abrite un processeur Quad Core 1,3 GHz, soutenu par 1 Go de RAM et d’une capacité de 16 Go extensible en 64 Go via une carte microSD.

Basé sur le système d’exploitation Android 10 Go, créez un Écran tactile capacitif de 5 pouces avec une résolution de 480 x 960 pixels et un rapport hauteur / largeur de 18: 9. La section multimédia est composée d’une caméra frontale de 2 Mpx et d’une caméra arrière de 5 Mpx avec flash, ainsi que d’un enregistrement vidéo.

Ce mobile dispose d’une connexion 3G, Bluetooth 4.0 et Wi-Fi et est alimenté par un Batterie Li-ion de 2200 mAh. De plus, il comprend une base de chargement pratique afin que la recherche de l’emplacement pour la prise de connexion ne pose aucun problème.

Prix ​​et disponibilité

Le SPC APOLO sera disponible dans les boutiques en ligne, sur la page SPC et dans les magasins physiques, fin novembre, au un prix de 99,90 euros.

