Les OPPO Reno 5 5G et Reno 5 Pro 5G, successeurs des OPPO Reno 4 et 4 Pro, ne gardent plus aucun secret. La société a confirmé qu’elle présenterait ces deux appareils en Chine le 10 décembre, bien qu’il n’y ait pas de date pour leur arrivée mondiale en Europe.

Ce que l’on sait (ou on pense savoir) en détail sur ces appareils est sa conception et ses caractéristiques techniques. OPPO pariera tout sur la connectivité 5G et la charge rapide, ainsi que sur d’autres fonctionnalités qui feront du Reno deux terminaux très intéressants.

Le nouveau OPPO Reno 5 ne garde pas de secrets

Le premier des modèles qui ont fui est l’OPPO Reno 5 5G, un terminal qui, selon les fuites viendra de la main du Qualcomm Snapdragon 765G. En plus de cela, il disposera d’un écran AMOLED, entre autres fonctionnalités:

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD +, taux de rafraîchissement de 90 Hz. Snapdragon 765G 8 Go de RAM + 128 Go / 12 Go de RAM + 256 Go UFS 2.1 Android 11 avec ColorOS 11 64 MP + 8 MP (UGA) + 2 MP (macro) + 2 MP (mono) Selfie 32 MP Lecteur d’empreintes digitales sous écran 159,1 × 73,4 × 7,9 mm. Poids 172g 4200mAh avec charge rapide 65W

Comme nous pouvons le voir, comme filtré, L’OPPO Reno 5 5G sera à la hauteur de ce que vous pouvez demander à tout milieu de gamme 5G. Au niveau du design, ce sera assez intéressant, avec un petit trou dans l’écran et une palette de couleurs qui se veut assez vivante.

Concernant le modèle Pro, avoir un écran incurvé et moins de lunette inférieure, bien que les spécifications soient assez similaires à celles de son petit frère, en gardant le processeur et quelques détails.

Écran AMOLED de 6,55 pouces, résolution Full HD +, taux de rafraîchissement de 90 Hz. MediaTek Dimensity 1000+ 8 Go + 128 Go / 12 Go + 256 Go UFS 2.1 Android 11 avec OS couleur 64 MP + 8 MP (UGA) + 2 MP (macro) + 2 MP (mono) 32 MP Selfie Low lecteur d’empreintes digitales écran 159,7 × 73,2 × 7,6 mm. Poids: 173g 4,300mAh avec charge rapide 65W

Via | TéléphoneArena

Partager L’OPPO Reno 5, découvert: spécifications divulguées et lancement le 10 décembre