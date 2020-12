L’arrivée des deux titres de la série a été confirmée lors de l’événement Indie World de Nintendo.

Le Nintendo Indie Showcase a permis d’en savoir plus sur les prochains jeux vidéo indépendants qui arriveront sur Nintendo Switch dans les mois à venir. Parmi les annonces faites, la présence de titres connus sous le nom de deux jeux de la saga Spelunky a été confirmée, qui débarqueront dans l’hybride Nintendo en été 2021.

Le premier opus de la saga date de 2008Sûrement Spelunky vous semble puisqu’ils ont été publiés dans plusieurs systèmes et le deuxième opus est arrivé il y a quelques mois sur PS4 et PC. Pour le moment, le travail créé par Derek Yu il n’avait pas marché sur les consoles Nintendo. Si vous ne les connaissez pas, ce sont deux des jeux de genre roguelike le plus connu et le mieux évalué du secteur, dont la livraison originale date de 2008.

Spelunky et Spelunky 2 nous emmènent à travers des donjons procéduraux dans lesquels l’objectif est, comme d’habitude, de surmonter les obstacles et d’affronter les ennemis, soit seul, soit en utilisant leurs vertus coopératives. Les jeux se distinguent par leur difficulté exigeante donc malgré leur apparence paisible, ils représentent un véritable défi.

Pendant que nous attendons le arrivée de la licence sur Nintendo Switch, vous pouvez jeter un œil à notre analyse de Spelunky 2. Lors de l’événement, l’arrivée de Among Us sur la console du Grand N. a également été confirmée.

