La guerre qu’Epic Games entretient contre Apple a mis sur la table la question controversée des commissions de 30% que des plates-formes telles que l’App Store de Google ou le Play Store facturent aux développeurs et aux entreprises qui y proposent leurs applications et services. À un moment donné du conflit, il est apparu que la même chose était facturée sur les plates-formes Xbox ou PlayStation, et bien que cela ne cause pas autant de bruit, Phil Spencer a profité d’une interview pour parler sur le sujet et donner son point de vue.

Lors de l’interview menée par The Verge avec Phil Spencer, patron de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, il a été interrogé sur la controverse entre Epic et Apple et le modèle de quota qui fait actuellement l’objet de critiques et de justification dans proportion égale. En ce sens, le manager a considéré que, contrairement à ce qui se passe avec les plateformes Apple et Google, ces frais ne sont pas un problème dans l’environnement Xbox et PlayStation puisqu’ils répondent à l’échelle qu’ils ont dans le secteur du jeu vidéo par rapport à à la portée massive de l’App Store et du Play Store.

Selon Phil Spencer, c’est là que réside la différence et la raison pour laquelle il n’y a pas de controverse sur cette question dans l’industrie du jeu vidéo: “Peut-être que si je pouvais mettre Game Pass sur iOS, mais si vous regardez l’échelle, il y en a un milliard de téléphones portables sur la planète. Ce sont des plates-formes informatiques générales. Une console de jeu fait vraiment une chose, elle exécute des jeux vidéo. Pour nous, elle se vend à perte. Ensuite, vous gagnez de l’argent en vendant du contenu et des services. Le modèle est très, très différent par rapport à l’échelle de Windows, iOS ou Android. Je pense qu’il y a 200 millions de consoles de jeux vendues en une génération sur toutes nos plates-formes. Cela représente moins d’un an de ventes de téléphones. Pas même proche. Les gens Il dit, eh bien, l’échelle ne devrait pas avoir d’importance. C’est vraiment le cas. Quand vous commencez à regarder comment nous voyons les plates-formes ouvertes et l’accès, ces choses comptent. D’un point de vue juridique, elles comptent. Nous le savons chez Microsoft. ime au ministère de la Justice. Je pense qu’à mesure que les plates-formes se développent, il y a une responsabilité absolue. “

Alors que nous parlons des récentes déclarations de Phil Spencer, nous vous rappelons que le responsable de la Xbox a révélé que la possibilité que Game Pass et xCloud atteignent les téléviseurs intelligents est réelle et que cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.

