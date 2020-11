Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Xbox Series X, la Xbox Series S et la PlayStation 5 ont été lancées dans un contexte sans précédent en raison de la pandémie. En raison de cela et d’autres facteurs, tels que les revendeurs, certains joueurs ont eu du mal à obtenir les consoles de nouvelle génération.

Dans le cas de Microsoft, la demande pour la Xbox Series X et la Xbox Series S était assez élevée dans de nombreuses régions, de sorte que les fans de la marque ont eu du mal à obtenir l’un des systèmes lors de sa semaine de lancement.

Phil Spencer, responsable de la Xbox, est conscient de ce problème, il travaille donc déjà pour obtenir plus d’unités des deux consoles pour atteindre toutes les régions. Le manager a dévoilé une partie de sa stratégie et en a profité pour s’excuser de la pénurie de consoles.

Xbox s’engage à répondre à la demande de Xbox Series X | S

Il est important de mentionner que la pénurie de Xbox Series X et Xbox Series S n’est pas due à des problèmes de production. Heureusement pour Microsoft, les consoles ont fait des débuts très réussis dans diverses régions, elles ont donc été un produit très recherché.

En fait, Spencer a confirmé il y a quelques jours que la première de la Xbox Series X et de la Xbox Series S est la plus réussie de l’histoire de la marque. Cela dit, le manager a déclaré à Glitchcon 2020 (via Pure Xbox) qu’il y avait une pénurie chez de nombreux détaillants et que les joueurs luttaient continuellement pour obtenir leur console.

Spencer a révélé qu’il recevait des messages de la communauté demandant plus d’unités Xbox Series X et Xbox Series S dans les magasins. Vous travaillez donc déjà avec toute votre équipe pour obtenir le plus grand nombre d’unités système sur les étagères.

“Nous avons besoin de plus de consoles. La demande numéro 1 que je reçois maintes et maintes fois est:” Il est très difficile d’obtenir les consoles maintenant “, et je m’en excuse vraiment. magasins, mais la demande est si élevée », a déclaré Spencer.

Le responsable de la Xbox a évoqué la pandémie et les efforts déployés par les développeurs et les distributeurs pour que les jeux soient prêts pour la nouvelle génération. Spencer a déclaré que l’année n’avait pas été facile pour Microsoft et non pour Sony, il a donc demandé la compréhension des joueurs.

«Les développeurs ont fait un travail incroyable, je veux dire que c’est une année très, très folle avec toutes sortes d’obstacles pour faire fabriquer les jeux et les plates-formes, alors félicitations à toutes les équipes, Sony et à nous et à tous les tiers pour avoir réalisé ce que nous avons pu faire », a conclu Spencer.

Trouver: Microsoft estime que la Xbox Series S n’arrête pas la nouvelle génération

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts le 10 novembre. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux deux consoles.