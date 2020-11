L’arrivée de Spider-Man Miles Morales s’est accompagnée d’un drame, en particulier pour les joueurs qui avaient l’intention de acheter la version Ultimate pouvoir s’en emparer PS4 Spider-Man en version remasterisée. Malheureusement, cette version avait certains problèmes et c’est que les joueurs ne pouvaient pas passer leurs sauvegardes en raison d’une incompatibilité.

Heureusement, Insomniac Games a écouté les plaintes des joueurs et a finalement confirmé sur leurs réseaux sociaux que ce serait possible exporter des jeux du jeu original de 2018 vers PS4 à la version remasterisée qui arrivera sur PS5. En fait, dans son message, le studio avoue avoir écouté les critiques des fans, c’est pourquoi ils ont préparé cette mise à jour pour la version.

Bien sûr, bien que la mise à jour du jeu arrivera, pour le moment ils n’ont pas confirmé de date exacte, bien qu’ils suggèrent que Cela pourrait être vers le 26 novembre. Ce que nous savons, c’est que les joueurs pourront profiter des trois nouveaux costumes que Peter Parker pourra porter grâce à la remasterisation. Un détail que les joueurs ont sans aucun doute apprécié de manière positive.

De cette façon, nous savons que Spider-Man sera très présent à la fois dans la génération actuelle et dans la nouvelle génération. Une occasion parfaite pour les joueurs de profiter de la proposition de porter des coups contre les ennemis qu’ils tentent de mettre en danger les citoyens de New York. Et cela, bien sûr, nous permettra de libérer l’un des personnages aux capacités les plus surprenantes.