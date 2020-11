3DJuegos s’est entretenu avec Bryan Horton, le directeur créatif du jeu.

Dans Jeux 3D nous avons eu l’occasion de discuter avec Bryan Horton, Directeur créatif de Spider-Man Miles Morales. Le nouveau titre de Spider-Man est un jeu vidéo intergénérationnel, puisqu’il sort également sur PlayStation 4, mais cela a été créé en pensant beaucoup à PlayStation 5 pour que le jeu vidéo accompagner à la console au lancement de la meilleure façon possible.

Nous nous sommes arrêtés pour réfléchir à la manière de tirer parti de tous les avantages de la PS5 pour créer un excellent jeu de lancementBryan HortonSpider-Man Miles Morales, qui sortira le 12 novembre sur PS4 et le 19 novembre pour PS5, il accompagnera la nouvelle machine Sony dans ses premières heures de vie et Jeux insomniaques, le studio responsable du jeu, a pris ce fait très au sérieux: “Nous nous sommes arrêtés pour réfléchir à la façon de profiter de tous les avantages de la console, non seulement pour faire un grand jeu vidéo Miles Morales, mais pour faire un grand jeu de lancer dans PlayStation 5 “, a commenté Horton à 3DJuegos.

Le directeur artistique n’a pas hésité à insister pour que Miles Morales profitera de la technologie que propose PS5: «Vous pourrez profiter de la charge ultra rapide du SSD, de la puissance électronique de Miles et de son balancement en ville dans les commandes haptiques du DualSense et vous pourrez jouer en 4K et en ray-tracing ou 60 fps et 4K. Nous avons élevé quelque chose que nous savions déjà dans la catégorie des quelque chose de complètement nouveau“.

Horton a insisté sur le fait que, pour le studio, faire partie de la lettre d’accompagnement PS5 est un magnifique opportunité: “C’est un honneur être l’un des premiers jeux vidéo capables de profiter de tous les avantages de la PS5. “Et comment futur Spider-Man sur PS5? Tout indique très bien cela et c’est ainsi qu’il l’a laissé voir: “Je dirais qu’il s’agit d’un voyage continu dans le voyage de Spider-Man entre Marvel et Insomniac Games que nous créons avec Sony. Nous espérons pouvoir le faire. apporter plus de choses dans le futur”.

C’est un honneur d’être l’un des premiers jeux capables de profiter de tous les avantages de la PS5Bryan HortonAu fait, quant au changement de visage de Peter Parker, la puissance de la nouvelle génération aussi Il a influencé dans la décision, selon Horton: «Nous voulions un avatar plus proche du construction faciale de notre doubleur et nous avons fait un nouveau casting pour amener le nouveau visage de Peter Parker à un nouveau niveau de fidélité par rapport à ce que nous avions sur PS4. “Quant à la réaction des utilisateurs, le créateur estime que le nouveau Parker ce sera naturel à tous les joueurs.

Dans Jeux 3D nous avons déjà pu jouer au titre et nous vous avons dit que l’histoire principale dure environ huit heures. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du retour de Spider-Man, vous pouvez consulter notre analyse de Miles Morales. De plus, si vous avez déjà décidé de faire le saut vers la prochaine génération est Sony, ne manquez pas notre examen de la PlayStation 5, dans lequel nous vous disons en détail comment c’est et ce que nous pensons.

