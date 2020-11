Insomniac Games a confirmé une collaboration avec la firme de sport avec les chaussures du protagoniste.

Spider-Man Miles Morales se rapproche de plus en plus et après plusieurs semaines intenses avec des annonces concernant la nouvelle expansion de l’univers du Voisin sympathique dans le monde des jeux vidéo, maintenant Jeux insomniaques, les parents de la créature virtuelle, ont annoncé une collaboration avec la firme de sport pour que nous puissions tous nous sentir comme Miles Morales, portant ses baskets.

Adidas commercialise une série de vêtements basés sur Spider-Man Miles MoralesDans une collaboration née de l’union d’Insomniac, PlayStation et Marvel Games avec Adidas, les chaussures de la marque que Miles Morales portera lui-même peuvent également être achetées dans le monde réel. Comme on dit, c’est un hommage à la Superstar Adidas à l’occasion de son 50e anniversaire. Un design classique qui se connecte à New York, et qui se distingue par la mise en valeur des couleurs d’escalade murale, orné d’une toile d’araignée au dos.

Adidas commercialisera cette conception des chaussures de sport Marvel’s Spider-Man: Superstar de Miles Morales, qui sera lancé aux États-Unis, au Canada et dans d’autres territoires à partir du 19 novembre. Sur les marchés européens, nous devrons attendre le 4 décembre. Vous pouvez en savoir plus sur le site Web d’Adidas, où il existe également d’autres produits liés à Spider Man.

N’oubliez pas que le Date de sortie de Spider-Man Miles Morales est le 12 novembre prochain sur PS4 et PS5. Et si vous voulez connaître tous les détails du jeu, nous vous le dirons dans notre analyse.

En savoir plus: Spider-Man Miles Morales, PS5 et PS4.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');