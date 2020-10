Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Insomniac Games veut que les joueurs soient continuellement surpris par Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ils préparent donc plusieurs surprises pour le titre PlayStation 5 et PlayStation 4.

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de l’arachnide et pour ceux qui ont apprécié Spider-Man: dans le Spider-Verse, car Marvel’s Spider-Man: Miles Morales inclura un superbe costume du film. Ce grand détail sera l’une des incitations avant-vente du titre; cependant, tous les joueurs pourront l’avoir.

Cela sera possible car Insomniac Games proposera également la tenue en tant qu’objet à débloquer. Ainsi, les personnes intéressées peuvent l’obtenir simplement en profitant du jeu.

Voici à quoi ressemble le costume Into the Spider-Verse dans Spider-Man: Miles Morales

Comme nous l’avons mentionné, le costume Into the Spider-Verse pour Spider-Man: Miles Morales a été révélé avec 2 vidéos, dont un nouveau gameplay qui nous permet de voir un peu d’exploration et même des combats.

La nouvelle a été très bien accueillie par les fans, qui ont immédiatement remarqué que la tenue avait des animations spéciales pour la recréer telle qu’elle est dans le film. Pour certains joueurs, l’apparence du costume au personnage est étrange, mais Insomniac y a pensé.

James Stevenson, responsable de la communauté pour l’étude, a confirmé qu’il sera possible de désactiver l’effet. Le costume Into the Spider-Verse fait partie de la pré-vente avec la tenue TRACK, qui a déjà été révélée.

La nouvelle tenue peut être déverrouillée dans le jeu, mais les exigences pour le faire n’ont pas encore été divulguées. Nous ne vous en dirons pas plus et nous vous laissons la bande-annonce et le gameplay ci-dessous:

L’incroyable Vibe the Verse Suit Mod fait que le Suit imite la fréquence visuelle d’une autre terre (l’animation spéciale que vous voyez). Vous pouvez l’équiper ou l’attacher à un autre costume! https://t.co/9hLjcJMTdX – James Stevenson (@JamesStevenson) 30 octobre 2020

Trouver: Vous pouvez suivre votre progression de Spider-Man Miles Morales pour PS4 à PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man Remastered arriveront sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 12 novembre. Consultez ce lien pour en savoir plus sur la nouvelle livraison.