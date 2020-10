Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 08:01

Dans le Spider-Verse Il est considéré comme l’un des meilleurs films d’arachnides, c’est donc une grande surprise de voir des références à ce film dans d’autres médias. L’un des costumes qui ont fait le lancement des pots originaux de Marvel’s Spider-Man, est inspiré par Peter B.Parker, donc ce n’était qu’une question de temps avant Insomniac Games révélera un look spécial pour Miles basé sur le long métrage d’animation.

Aujourd’hui un “bonus de lancement” a été annoncé, ce qui nous donne la possibilité de porter le costume Miles Morales que nous avons vu à la fin du film. Mieux encore, la tenue nous offre non seulement une nouvelle capacité, mais aussi il est animé pour sembler avoir une cadence d’images inférieure, ceci pour recréer l’aspect distinctif du film. Parallèlement à cela, les sons de bandes dessinées apparaissent dans le monde, tout comme dans le film.

De même, l’étude a mentionné que Ce contenu n’est pas exclusif aux précommandes, vous pouvez donc l’obtenir simplement en jouant. Marvel’s Spider-Man Miles Morales arrive sur PS4 et PS5 le 12 novembre. Dans des sujets connexes, la remasterisation du premier titre aura un nouveau platine et plus de trophées. De même, Prowler sera un méchant dans le nouveau jeu, et voici son premier regard.

Via: Marvel

