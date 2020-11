Le gratte-ciel mythique de New York apparaît dans Spider-Man de Marvel mais disparaît dans cette suite.

Spider-Man Miles Morales était l’un des jeux les plus attendus du catalogue de lancement PS5. Bien qu’il soit également disponible sur PS4. Mais la continuation de l’univers wall-crawler créé par Marvel a une absence que vous avez sûrement remarquée, et cela a été un sujet de débat dans certains forums du jeu.

le Chrysler Building C’est l’un des gratte-ciel les plus emblématiques de New York, mais on ne le trouve nulle part dans la Big Apple de Spider-Man Miles Morales. C’est un fait curieux, car s’il apparaissait dans Marvel’s Spider-Man en 2018. Un fait pour lequel son absence a attiré plus d’attention. En plus d’être l’un des points habituellement recherchés, car c’est un lieu assez reconnaissable, tant pour ceux qui ont visité la ville que pour ceux qui ne l’ont vu qu’à la télévision.

S’il avait osé l’ajouter, Insomniac aurait pu être poursuivi pour inglingir ses droits d’auteurCela a une explication, comme indiqué sur le portail Game Informer. Le Chrysler Building, construit en mai 1930, a changé de propriétaire en janvier 2019 et fait partie de la société autrichienne Groupe SIGNA et l’immobilier new-yorkais RFR Holding LLC. Depuis 1990, les œuvres architecturales comme ce gratte-ciel en question peuvent être protégées par le droit d’auteur, comme les autres formes d’art. Pour une raison qui ne s’est pas produite, les propriétaires du bâtiment n’ont pas donné l’autorisation à Insomniac Games d’apparaître dans Spider-Man Miles Morales, et c’est pourquoi nous ne le voyons pas dans l’aventure, bien que nous le fassions dans Spider-Man Remastered, car le jeu original a été publié avec d’autres propriétaires.

De Insomniac Games, en passant par James Stevenson, directeur de la communauté, ils ont indiqué qu’ils voulaient évidemment l’inclure pour augmenter le sentiment d’immersion, mais “Parfois les négociations pour utiliser certains emplacements ne fonctionnent pas, c’est ce qui s’est passé dans le cas du bâtiment Chrysler à Spider-Man Miles Morales ».

Avec ou sans Chrysler, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse de Spider-Man Miles Morales pour voir ce que nous en avons pensé.

