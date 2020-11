“Soyez vous-même” est le slogan de l’annonce, qui encourage les joueurs à se sentir comme Spider-Man.

Spider-Man Miles Morales est l’un des jeux les plus importants à venir dans la dernière ligne droite de l’année. Comme vous le savez, cela viendra PS4 et ce sera l’un des titres de lancement de PS5. De plus, après le succès de Spider-Man de Marvel il y a beaucoup d’intérêt pour cette nouvelle suite développée par Insomniac Games. Le studio le sait et dispose de la machinerie commerciale à pleine capacité, servir d’exemple le spot télévisé que vous pouvez voir sur ces lignes.

Miles Morales peut faire équipe avec un chat qui gratte les ennemisSony et Insomniac ont présenté une publicité au rythme rapide pour Spider-Man Miles Morales qui nous invite à être «nous-mêmes», ce qui implique que Nous pouvons tous être le wall-crawler de Marvel, en référence à Miles Morales, un personnage qui portera le costume Spider-Man dans le jeu. Une séquence CGI spectaculaire qui augmente le désir de mettre la toile d’araignée au-dessus des nouvelles aventures basées sur le monde du voisin amical.

Avec une sortie prévue pour le 12 novembre, Spider-Man Miles Morales est basé sur un an après les événements à la fin du jeu original. A cette occasion, nous pourrons flâner à travers New York, décoré d’une ambiance de Noël, et en découvrir plus sur le décor qu’offre le personnage de Miles Morales.

Ces derniers jours, depuis Insomniaque a demandé à être prudent lorsqu’il s’agit d’éviter les spoilers, car le jeu atteint certains foyers. En plus d’avoir un Spider-Cat comme allié, ce sera une expérience plus cinématographique et les utilisateurs de PS5 bénéficieront d’améliorations spécifiques.

