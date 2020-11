Attention, il est nécessaire de télécharger la sauvegarde sur le serveur depuis la version PS4 du jeu.

Avec Playstation 5 Disponible maintenant dans toutes les régions, y compris Spider-Man Remastered, le jeu Insomniac Games a été mis à jour ce week-end pour offrir la possibilité de transférer des sauvegardes de la PS4 vers la PS5. Un processus qui n’est pas aussi intuitif que vous le souhaiteriez, et qui nécessite exporter la sauvegarde de l’intérieur du jeu pour continuer les jeux dans cette version améliorée avec le lancer de rayons et de nouveaux modèles de personnages.

Comme confirmé par le Jeux insomniaques Sur Twitter, la fonction de transfert de jeu est désormais disponible dans Marvel’s Spider-Man. Et, comme avec d’autres jeux avec mise à niveau de PS4 à PS5télécharger le fichier de sauvegarde original sur une PS5 ne suffit pas. Pour transférer les fichiers, vous devez les télécharger sur le serveur depuis la version PS4 du jeu. Les étapes sont les suivantes:

Dans le menu principal de la version PS4, nous donnons à R1 pour télécharger le jeu sur le serveur.

Dans le menu principal de la version PS5, nous donnons à R1 pour les télécharger, déjà compatible avec cette version.

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà vendu leur PS4, et tu gardes ta sauvegarde sur une clé USB ou dans le cloud PS Plus, n’ayez crainte. Grâce à la rétrocompatibilité PS5, il est possible d’installer la version PS4 du jeu sur la console, d’exporter le jeu à partir de celle-ci, puis de démarrer le jeu. version améliorée de PS5 pour télécharger le fichier. Après cela, vous pouvez désinstaller la version PS4 du jeu, pour économiser de l’espace et profiter des toits de New York.

Nous vous rappelons que Spider-man remasterisé est disponible en tant qu’add-on spécial de l’édition Miles Morales. Un nouvel opus disponible au lancement sur PS5, dont nous avons parlé dans notre analyse de Spider-Man Miles Morales. De même, pour ceux qui recherchent plus d’informations sur la console et ses fonctions, vous avez ces impressions du contrôleur DualSense disponibles, ainsi qu’une analyse complète de la PlayStation 5.

