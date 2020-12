Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Malgré les années qui se sont déjà écoulées depuis sa première dans les années 90, Bob l’éponge est un personnage qui continue d’enchanter petits et grands. Nous tous qui avons grandi avec cette éponge avons toujours une certaine affection pour les séries et les films qui nous ont divertis enfants. Malheureusement sa dernière aventure dans les jeux vidéo, Spongebob: Battle for Bikini Bottom – RéhydratéIl n’avait pas de traduction en espagnol latin et cela nous a un peu déçus en Amérique latine.

Maintenant THQ Nordique, a confirmé sur son compte Facebook officiel que SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated a déjà doublé en espagnol latin. Il s’agit des voix qui ont donné vie à ces personnages dans la série originale. “Vous l’avez demandé. Nous l’avons fait. SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est maintenant disponible en espagnol latino-américain! », Était le message THQ Nordic.

Nous ne savons toujours pas lesquels de tous les acteurs de la voix d’origine sont dans ce doublage, mais au moins nous savons que Luis Carreño, qui interprète SpongeBob dans la série originale, si c’est sur la liste.

Le jeu original est sorti en 2003, mais le remake SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est sorti pour PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One le 23 juin 2020. avec des critiques mitigées.

