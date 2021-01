Si quelque chose nous a mis au chômage dans tout le quartier, ce sont les jeux vidéo. Au cours de tous ces mois depuis que le coronavirus nous a forcés à nous enfermer chez nous, cette énorme industrie nous a présenté de grands titres et même des consoles que les joueurs red bone attendaient avec impatience. Cependant, là-bas plusieurs surprises ont été réservées pour 2021 comme le cas de Madden, ce qui nous amène à une collaboration avec … SpongeBob?

À première vue, il semblerait que ces deux noms n’auraient rien à voirR, la seule façon de relier ce grand personnage au football américain serait de se souvenir quand ils voulaient qu’il chante «Sweet Victory» au Super Bowl, jiar jiar. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, c’est réel, ce n’est pas une blague et tellement Bob comme Patrick, Squidward et tous ses amis viendront sur ce jeu vidéo pour le changer complètement.

SpongeBob s’associe à Madden NFL 21

Ça fait quelques jours, EA Sports a mystérieusement annoncé cette collaboration pour Madden NFL 21 sur leurs réseaux sociaux. Ils ont seulement publié une image avec le visage de Bob l’éponge et une date où ils révéleraient quelque chose de spectaculaire, 7 janvier 2021, mais après de nombreuses rumeurs et incertitudes, on sait enfin ce qui va se passer entre ces deux franchises, quelque chose de très grand et qui unira ces univers parallèles.

Selon NME, il s’agit d’un contenu téléchargeable ou téléchargeable pour vous emmenez les plus grands joueurs de cette ligue à Bikini Bottom. Vous aurez un stade où sur les côtés sera le Crustacé de Krabby, maison de Squidward et Bob, aussi bien que un zeppelin Nickelodeon et un gonflable géant en forme d’éponge jaune. Tout pour que vous sentiez qu’ils vous encouragent à chaque match.

Comme si cela ne suffisait pas, il y aura également une tonne de défis que vous devrez surmonter pour obtenir des récompenses spectaculaires. Alors vous aurez une idée, S’ils parviennent à atteindre les objectifs, ils pourront porter les uniformes de SpongeBob, Patrick, Squidward, Sandy and Plankton et M. KrabsBien que des célébrations personnalisées soient également disponibles auprès de joueurs comme Patrick Mahomes, JJ Watt, Alvin Kamara, etc.

La collaboration entre les deux sera disponible à partir de ce vendredi 8 janvier, coïncidant avec les matchs de la ronde wild card qui lancent les séries éliminatoires de la NFL. Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Découvrez ci-dessous la bande-annonce épique du crossover de ce grand personnage dans le jeu le plus important du football américain:

