Spotify est fermement engagé dans les podcasts, et n’aura en exclusivité sur sa plateforme que les ducs de Sussex, le prince Harry et sa femme médiatique Meghan Markle.

De nombreuses nouvelles pour Spotify ces derniers jours, des “mini” plans d’écoute de musique pendant une semaine voire un seul jour, à la reproduction de chansons sauvegardées sur le téléphone mobile ou de leurs propres histoires pour les plus fanatiques des réseaux sociaux, bien qu’aucune ne ressemble à celles liées avec certains podcasts qui semblent être devenus la grande incitation du service de streaming musical pour les prochaines fois.

En fait, beaucoup sont déjà les exclusifs signés avec visages et voix des plus populaires qui proposent déjà leurs programmes sur Spotify, bien que cherchant à se développer encore plus dans tous les types de contenu, comme annoncé hier par The Verge, ils assurent désormais également la participation exclusivité au prince Harry et à son épouse Meghan Markle podcasts… Curieux de dire le moins, non?

C’est déjà officiel aussi, donc nous pouvons confirmer que les ducs de sussex, qui avait récemment annoncé le lancement de sa propre société de production Archewell AudioIls auront chacun un podcast exclusif sur Spotify à partir de l’année prochaine.

Le pire est que on ne sait pas à quoi ils vont traiter dans chaque cas, et ni Spotify ni eux-mêmes n’ont donné d’indices à ce sujet, laissant des rumeurs parler d’un podcast sur les vétérans pour Harry et d’un autre axé sur l’égalité des sexes pour Meghan. Ce que nous savons, c’est que il y aura un épisode spécial à la fin de ce mois de décembre pour célébrer les vacances de Noël.

Le prince Harry et Meghan Markle vont donc rejoindre de grands noms comme le podcasteur Joe Rogan ou l’ancien président Barack Obama et sa femme Michelle, ainsi que des personnes célèbres comme Kim Kardashian ou des sociétés comme DC Comics.

La stratégie consiste à habituer vos utilisateurs écoutez régulièrement vos stars préférées sans quitter Spotify, qui a également investi des millions de dollars dans des entreprises du secteur telles que Gimlet Media, Anchor, Parcast ou The Ringer. Y aura-t-il bientôt des stars hispanophones qui téléchargent du contenu sur Spotify? Il faudra faire attention …

