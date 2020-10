Spotify peut déjà se vanter d’en avoir dépassé une autre centaine. Surmonter cet obstacle est toujours une étape importante pour les entreprises et, bien sûr, c’est un fait de pouvoir se montrer dans le secteur musique en streaming, de plus en plus exigeante et compétitive.

La firme nordique a rendu public ce jeudi ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2020, montrant des chiffres intéressants. Le plus commenté, pour des raisons évidentes, est celui noté: Spotify compte déjà 320 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, après avoir ajouté 21 millions au dernier trimestre. Cela représente une augmentation annuelle de 29%.

Les utilisateurs actifs comprennent à la fois ceux qui sont abonnés à l’un des plans premium de l’entreprise et ceux qui utilisent le service gratuitement. Le casting est en 144 millions de paiements et 185 millions qui utilisent la plateforme dans sa modalité avec des publicités. Cependant, la collecte obtenue par le premier groupe dépasse largement celle du second: 1 790 millions d’euros contre 185 millions d’euros.

Bien que la croissance soit toujours la bienvenue, il convient de noter que Spotify continue de réduire le revenu médian par utilisateur unique. L’entreprise obtient aujourd’hui environ 4,19 € par mois et par utilisateur, moins qu’au dernier trimestre, et un résultat certainement inférieur aux 4,67 euros qu’il a récolté il y a un an.

Renforcer le leadership

Les résultats de Spotify s’inscrivent dans une bonne performance et une croissance soutenue dans le temps. Ainsi, il se positionne comme la proposition principale pour écouter de la musique en ligne. D’autres services comme Apple Music ou Amazon Music rivalisent en dessous, encore loin de se positionner comme de véritables menaces. Selon les dernières données, l’entreprise avec la pomme mordue avait au milieu de l’année dernière 60 millions d’affiliés, tandis que le géant de la distribution dirigé par Jeff Bezos a dépassé les 55 millions en janvier dernier.

Il n’est pas possible de savoir comment le panorama est actuellement, compte tenu de l’opacité des deux dernières firmes à cet égard. Spotify, pour sa part, continue de maintenir un engagement fort envers les podcasts, où il connaît une croissance significative. Dans la perspective du trimestre en cours, l’entreprise prévoit de clôturer l’année avec entre 340 et 345 millions d’utilisateurs actifs, atteignant ou dépassant 150 millions de comptes de paiement.

L’article Spotify dépasse les 300 millions d’utilisateurs et renforce son leadership dans le secteur de la musique en streaming, il a été publié dans Explica.co.