Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Comme certains le savent peut-être déjà, depuis hier, Spotify est disponible gratuitement sur Epic Games Store, une plateforme de jeux vidéo exclusive, jusqu’à présent. La plate-forme de streaming suédoise est la première du genre à faire ses débuts sur la boutique Epic, mais ce ne sera pas la dernière.

Tu peux lire: CD Projekt a approuvé la sortie de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store

Spotify dans Epic Games Store fonctionne comme sur mobile ou PC, vous pouvez accéder à la boutique, télécharger l’application et profiter de vos listes de lecture préférées. Rien de très différent du téléchargement par d’autres moyens.

Mais le plus drôle vient de la nature de cet accord, car selon Polygon, un représentant d’Epic a confirmé que ni Spotify ni Epic Games n’ont gagné d’argent grâce à cet accord et qu’Epic n’obtiendrait pas sa réduction habituelle de 12% sur l’un des abonnements de Spotify Premium. Quelque chose qui est un peu curieux, mais qui a une explication simple.

L’arrivée de Spotify sur Epic Games Store ne consiste pas à gagner plus d’argent, du moins dans un proche avenir. Il s’agit de transformer l’Epic Games Store en une véritable plateforme d’applications, où toutes sortes de personnes téléchargeront l’écosystème Epic, les mettant en contact avec des jeux et des applications comme Spotify. Similaire aux modèles commerciaux de Jeu de Google et Boutique iOS. De cette manière, les utilisateurs peuvent télécharger toutes sortes d’applications dans l’écosystème et la plate-forme, recevoir leur part à chaque fois que quelqu’un effectue un achat.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord