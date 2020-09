Le marché du streaming n’arrête pas de lancer des produits qui augmentent le nombre d’utilisateurs et font confiance à ceux dont il dispose actuellement, c’est pourquoi dans son dernier lancement, DAily Sports a lancé, un service de sélection de contenu personnalisé pour chaque utilisateur.

La plateforme proposera à chaque utilisateur utilisant cette fonction, une série d’options pour les podcasts sportifs et la musique pour pratiquer une activité physique.

Ce dernier est devenu un élément de base au cours de cette contingence dans laquelle la pandémie COVID-19 a établi une série de lignes directrices que nous devons suivre et ne pas perdre de vue.

Cela dit, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est le potentiel que Spotify fait de son catalogue, avec une série de produits qu’il a commencé à vendre depuis qu’il est devenu un podcast coûteux tel que Ringer, qui propose tout un catalogue de contenu sportif. , divertissement et culture pop.

Misik – Making Sound Kool

Avec ce service, Spotify continue de proposer des ressources personnalisées ajustées aux préférences des utilisateurs dont il dispose, il devient donc extrêmement intéressant de découvrir quelle est la préférence pour le contenu qui existe aujourd’hui, notamment en raison de la pandémie COVID- 19 que nous traversons et avec l’influence qu’ont divers accessoires tels que des écouteurs ou des haut-parleurs sans fil, pour générer des expériences en les jouant.

Avec l’utilisation d’aides auditives, il a été non seulement possible d’écouter des podcasts avec un plus grand dévouement à l’expérience et à l’attention qu’ils exigent, mais il a également été possible d’établir une série de références qui aident à les utiliser, par exemple, pour maintenir l’attention sur le emploi.

Cela dit, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit à quel point le contenu est devenu important dans notre vie quotidienne.