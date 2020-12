Bien que les catalogues de Spotify, Apple Music et des services similaires soient singulièrement complets, tôt ou tard vous avez fini de chercher une chanson qui ne figurait pas dans leur catalogue. Si vous avez souscrit à plus d’un service, l’étape suivante consiste à vérifier si, bien que n’étant pas dans celui que vous utilisiez à ce moment-là, il en est un autre. Parfois cela fonctionne, d’autres fois vous vous tournez vers des vidéos YouTube et, épuisé la liste des ressources, vous finissez par explorer les dossiers sur votre disque dur et vos disques externes pour voir si vous pouvez le trouver n’importe où.

Et ce qui se passe, c’est que, normalement, vous le trouvez exactement là où vous le pensiez mais, bien sûr, à ce moment-là, il est temps de fermer Spotify, d’ouvrir votre lecteur de musique et de commencer à jouer. Et si vous êtes comme moi, vous aimez écouter une playlist sans interruption lorsque vous lisez, travaillez, etc., eh bien ce changement coupe un peu la dynamique construite autour de la musique.

Conscients de cela, les responsables de Spotify fonction de lecture de musique locale déjà ajoutée sur PC via le client (une bonne raison de l’opter, au lieu de l’interface web), vous permettant d’ajouter différents dossiers locaux, que Spotify analysera pour ajouter leur contenu à la liste des musiques jouables. Bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui écoutons de la musique principalement sur PC, mais qui a laissé de côté les utilisateurs d’Android et iOS.

Cela pourrait être sur le point de changer comme on peut le voir sur le compte Twitter de Jane Manchung Wong, une initié bien connue dans le domaine des applications, et que vous avez trouvé cette fonctionnalité dans le client Spotify pour Android. Ainsi, il semble qu’il sera désormais possible d’écouter des fichiers locaux sur Spotify, en utilisant le client comme un lecteur MP3, permettant ainsi de profiter d’une session musicale continue, sans avoir à basculer entre une application et une autre.

Si vous êtes un utilisateur iOS, Vous vous demandez peut-être si cette fonctionnalité Spotify sera également disponible sur le client mobile d’Apple. La bonne nouvelle est que j’ai examiné l’aide de Spotify et, bien qu’il ne soit pas encore expliqué comment lire des fichiers locaux sur Android et iOS (cela n’est expliqué que pour PC), les champs ont été ajoutés pour l’expliquer à l’avenir, comme vous pouvez voir dans l’image ci-dessous

L’image provient, comme je l’ai mentionné, du site Web d’aide de Spotify et quel est l’intérêt d’ajouter ces sections s’il n’est pas prévu d’y ajouter bientôt du contenu? De plus, il n’aurait même pas de sens de l’ajouter s’il ne va pas être activé à court terme, donc, bien que sans certitude, tout indique que la fonction de lecture de fichiers locaux dans le client Spotify pour Android et iOS devrait faire ses débuts très prochainement.