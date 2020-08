L’industrie du podcast est à la croisée des chemins en 2020. Depuis 2004, nous bénéficions d’un écosystème ouvert avec un podcasting alimenté par des flux RSS. Une fois qu’Apple a publié le répertoire de podcasts iTunes dans iTunes 4.9, il était toujours basé sur le standard RSS ouvert. Lorsque les auditeurs s’abonnent à une émission, celle-ci est directement extraite du flux RSS et, par conséquent, est directement téléchargée depuis le serveur du podcast. Comme Spotify a fait sa marque dans l’industrie avec des émissions exclusives, il vaut la peine de discuter des différences entre les émissions gratuites, le marché du podcast ouvert et les podcasts payants.

Après en avoir entendu parler dans un épisode récent du podcast Dithering, c’est une idée clé à comprendre. Il est également important de noter que Spotify ne prend pas en charge les podcasts ouverts basés sur RSS sans qu’ils soient soumis à Spotify.

Podcasts gratuits

Les podcasts gratuits sont assez explicites. Ils sont libres d’écouter et incluent probablement de la publicité. Les podcasts gratuits sont les types de podcasts auxquels nous sommes tous habitués depuis que nous avons commencé à écouter des podcasts. Les podcasts gratuits peuvent être ouverts ou fermés. Un podcast Spotify exclusif peut être gratuit, mais pas être un podcast ouvert, car il ne peut pas être abonné à des podcasts qui permettent des abonnements manuels.

Ouvrir des podcasts

Les podcasts ouverts sont basés sur la technologie RSS et peuvent être abonnés à n’importe quel nombre d’applications de podcast telles que Apple Podcasts, Overcast, Castro, Pocket Casts, Breaker, etc. L’un des avantages d’un podcast ouvert est que les gens ne sont pas enfermés dans une application spécifique pour un podcast particulier.

Podcasts fermés

Un exemple de podcast fermé est le nouveau podcast The Michelle Obama qui est une exclusivité Spotify. Alors que les utilisateurs de Spotify peuvent «s’abonner» à l’émission, il n’y a aucun moyen pour les utilisateurs d’une autre application de podcast de s’abonner à l’émission. Par définition, cette émission est un podcast fermé. Lorsque l’émission de Joe Rogan deviendra une exclusivité Spotify plus tard cette année, elle deviendra également un podcast fermé. Ce sont des émissions qui n’ont pas de flux RSS public et ne peuvent être souscrites que dans une seule application.

Pourquoi le libre, l’ouverture et la fermeture sont-ils importants?

Le concept même de podcasts gratuits, ouverts et fermés est une distinction cruciale car Spotify ne prend pas en charge l’abonnement à un podcast à partir d’un flux RSS. Si vous vous abonnez à la version premium du podcast Connected mais que vous souhaitez utiliser Spotify pour les podcasts, vous ne pouvez pas le faire. Les podcasts premium de Relay FM vous donnent une URL unique que tout autre client de podcast peut utiliser. La seule application de «podcast» principale qui ne peut pas utiliser les URL premium de Relay FM ou toute application utilisant un système similaire est Spotify. Dans mon esprit, il est difficile de considérer Spotify comme une application de podcasting quand elle peut accomplir une tâche qui est un aspect basique d’une application de podcast.

Il semble que Spotify essaie de devenir le YouTube du contenu audio au lieu d’essayer d’éloigner Apple du marché du podcast. Ils veulent être le lieu centralisé de tout votre contenu audio afin de devenir le support publicitaire centralisé du contenu audio. En contrôlant les émissions pouvant être consommées sur la plate-forme, Spotify contrôle complètement tous les aspects. Les ambitions d’Apple sont de créer un endroit idéal pour les podcasts, et même le nouveau podcast Apple News Today peut être écouté dans d’autres applications de podcasts (à l’exception de Spotify). Même s’il existe un podcast qu’Apple n’autorisera pas à être soumis au répertoire Apple Podcasts, l’application prend en charge l’ajout manuel du flux RSS.

Si Spotify souhaite soutenir le marché du podcast ouvert, il leur suffit d’autoriser les gens à s’abonner à une émission à partir du flux RSS, mais ce n’est pas le cas, et c’est probablement en raison de leurs ambitions futures en matière de publicité programmatique. Nous avons apprécié une longue histoire d’un marché de podcast ouvert, et je veux le garder ainsi, j’espère donc que Spotify reconsidérera et autorisera l’abonnement à partir de RSS pour les podcasts qui ne sont pas dans l’annuaire Spotify comme Apple Podcasts, Overcast, Breaker, Castro et Pocket Casts.

