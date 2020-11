Changez votre mot de passe Spotify: une faille de sécurité met en danger les comptes de 350000 personnes.

Écrit par Christian Collado

Peut-être que la prochaine fois que tu iras Spotify vous devez changer le mot de passe de votre compte.

Et c’est que l’entreprise a décidé réinitialiser les mots de passe sur un total de 350000 comptes, après que les chercheurs ont découvert il y a quelques jours une base de données accessible au public contenant 380 millions d’enregistrements liées aux informations privées des utilisateurs, qui comprenaient détails de connexion d’une bonne partie des personnes touchées.

Une faille de sécurité qui a permis d’obtenir des données de millions d’utilisateurs

Apparemment, la faille de sécurité n’a pas été découverte dans Spotify, mais dans un service tiers qui avait accès aux informations de connexion des utilisateurs.

Après avoir obtenu les informations nécessaires, les enquêteurs ont rapporté leurs conclusions à Spotify et la société a conclu que les informations avaient été obtenues à partir d’un service ou d’une plateforme en dehors de Spotify.

Par la suite, Spotify a entamé un processus de Réinitialisation du mot de passe cela affectera environ 350 000 utilisateurs de la plateforme.

Comment changer votre mot de passe Spotify

Bien que Spotify lui-même se chargera d’avertir les utilisateurs touchés par cette violation et les forcera à établir un nouveau mot de passe pour leurs comptes, cela ne fait jamais de mal de revoir le accéder aux identifiants de notre compte et assurez-vous que nous utilisons le mot de passe le plus sécurisé possible.

Pour changer le mot de passe Spotify manuellement, suivez simplement ces étapes:

Ouvrez le site Web Spotify à partir de votre navigateur. Appuyez sur l’image de profil dans le coin supérieur droit, puis sur “Compte”. Faites défiler vers le bas et accédez à la section “Modifier le mot de passe”. Entrez votre mot de passe actuel, puis entrez le nouveau mot de passe et enfin enregistrer les modifications.

C’est tout. Comme toujours, nous vous recommandons d’utiliser un bon mot de passe, s’il ne figure pas sur la liste des pires mots de passe de l’année 2020.