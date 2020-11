Je suis un utilisateur de Spotify et Apple Music. La première remonte à longtemps, la seconde depuis qu’ils ont ajouté la fonction de partage d’accès à l’ensemble du groupe familial. Et en général, je suis très satisfait des deux services, moi ouils engendrent un excellent catalogue Et dans de nombreux cas, quand je ne trouve pas une chanson spécifique dans l’une, c’est dans l’autre, donc je suis rarement sans pouvoir écouter ce que je ressens à tout moment.

Ce que j’aime à la fois dans Spotify et Apple Music, c’est que tester périodiquement de nouvelles fonctionnalités, essayant d’améliorer le service et de le rendre encore plus intéressant, ce qu’ils réalisent à plusieurs de ces occasions. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, parfois il y a des trébuchements avec, par exemple, des fonctions qui passent sans douleur ni gloire, d’autres qui ne fonctionnent pas comme elles le devraient, etc. Et c’est le temps qui les fait, normalement discrètement, suivre la voie où ils sont venus.

Ce sera, je le crains, la feuille de route d’une nouvelle fonction que nous avons apprise par l’utilisateur de Twitter TmarTm, et c’est Spotify testerait une fonction d’histoire, similaire à ce que l’on peut trouver dans de nombreux autres services, généralement les réseaux sociaux et la communication et la messagerie entre utilisateurs.

On parle d’un format, celui des histoires, qui a été très réussi. Par exemple, une grande partie du succès de Snapchat leur est due, et sa mise en œuvre sur Instagram a permis de maintenir le plus jeune segment d’utilisateurs à utiliser un service qui, autrement, n’aurait peut-être pas été aussi attrayant pour eux. . Et cela sans parler de TikTok, et de la façon dont il a montré que la décision de Twitter de fermer Vine était un énorme manque d’erreur de perspective.

Maintenant bien, que les histoires fonctionnent bien dans ces services, ne signifie pas qu’elles le feront également dans Spotify. Et c’est que le service de musique en streaming explore la facette la plus sociale depuis de nombreuses années, mais honnêtement, parmi les personnes que je connais qui utilisent Spotify, très peu (voire aucune) s’y intéressent. De plus, je connais plus d’une personne qui a fini par déconnecter Spotify de leurs réseaux sociaux, précisément parce qu’elles ne sont pas intéressées par le type d’interaction que propose cette intégration.

Ainsi, à partir de ce point, Quel est l’intérêt d’intégrer des histoires sur Spotify? Nous comprenons bien que l’entreprise continue de vouloir devenir un réseau social de musique, plutôt qu’un service de musique en streaming. Peu ou pas du tout, si l’on considère le succès obtenu à cet égard jusqu’à présent, ainsi que la nature même du service. Et encore moins à l’adéquation des histoires dans un service de musique à la demande. Évidemment, je peux vendre des hamburgers à la porte d’un restaurant végétalien, mais ce n’est probablement pas non plus l’idée la plus réussie de l’année.

Je ne sais pas, il me manque encore un point important, peut-être qu’un public plus jeune le trouvera attrayant, mais le fait est que je suis un utilisateur d’Instagram et que je consomme des histoires, et c’est un format que j’aime. Ce qui m’est impossible, c’est de trouver sa place naturelle dans Spotify, et il me semble une tentative de plus pour devenir quelque chose que ce n’est pas, forçant quelque chose qui ne s’est pas produit naturellement ces dernières années.

Qu’est-ce que tu penses? Comprenez-vous les histoires sur Spotify, les consommerez-vous si elles sont enfin ajoutées à la plate-forme? Ou pensez-vous qu’ils n’ont pas beaucoup (ou pas) de sens et que vous vous manquez autant que moi?