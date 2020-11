Il est de plus en plus courant de voir quelles applications et plates-formes adoptent des histoires, une fonctionnalité qui a donné d’excellents résultats à Instagram. Si nous vous disions récemment que Twitter avait déplacé ses lettres pour monter dans le train Stories, c’est désormais Spotify qui suit ses traces sur le même chemin (via .). Oui, Spotify a été mis à jour pour intégrer des histoires de style Snapchat, et elles sont très différentes de celles que nous connaissions précédemment sur le service de streaming musical.

Spotify avait déjà adopté des histoires depuis 2019, mais ce n’était qu’une simple expérience utilisée par très peu de gens. L’idée initiale, le nom Scénario, était pour les artistes d’offrir des informations supplémentaires sur leurs chansons à travers des histoires. Il était possible de partager le processus qu’ils ont suivi pour le créer ou comment ils ont été inspirés, entre autres informations qui pourraient être intéressantes pour les auditeurs. Cependant, la fonctionnalité a été étendue après la dernière mise à jour.

L’interface embrasse les histoires et les vidéos

En premier lieu, l’interface facilite l’accès à ces histoires. Avant, ils étaient situés sous la section Genius, et maintenant vous les verrez au-dessus du titre d’une playlist ou d’un album. Bien sûr, Spotify ne voulait pas réinventer la roue, donc l’indicateur d’histoire est tracé à partir d’autres plates-formes – un cercle entouré d’une ligne colorée.

En outre, maintenant il est possible de regarder de courtes vidéos, tout comme cela se passe sur Instagram. Il est important de noter qu’il n’est disponible que sur certaines listes de lecture et albums pour le moment. Dans les semaines à venir, il s’étendra sûrement à plus de contenu. En outre, la création des histoires dépend des artistes et des responsables des listes. Ces derniers sont généralement ceux créés par Spotify lui-même, donc pour l’instant vous ne pourrez pas publier votre histoire.

Contrairement à Twitter, qui intégrait les histoires —Fleets— même si personne ne les demandait, Spotify peut tirer un réel avantage de cette fonctionnalité. Les artistes, par exemple, pourraient partager du contenu lié à un nouvel album. De cette manière, il serait possible de renforcer l’interaction avec les auditeurs, tout en obtenant des données intéressantes à partir de la musique qu’ils écoutent. Si vous souhaitez tester les histoires, recherchez et entrez dans la playlist “Christmas Hits” créée par Spotify:

