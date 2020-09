Star Wars: Escadrons recevra une assistance pour les sticks de vol, ou plus particulièrement les contrôleurs HOTAS, pour la PlayStation 4 et la Xbox One dans un patch le jour de la sortie du jeu. Le nouveau jeu de combat spatial du développeur Motive Studios, qui a également travaillé sur Star Wars Battlefront II, devrait sortir le 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu est également rétrocompatible avec la PS5 et la Xbox Series X / S et sera donc également jouable sur ces consoles lorsqu’elles seront disponibles.

La demande de bâtons de vol et de contrôleurs similaires a considérablement augmenté récemment en partie en raison de la sortie du dernier Microsoft Flight Simulator. La sortie du jeu, ainsi que la disponibilité d’autres jeux de simulation de vol tels que Elite Dangerous et Star Citizen, ont peut-être contribué à une récente pénurie de manettes de vol.

En relation: Star Wars: Les escadrons obtiennent un aperçu du gameplay étendu à la Gamescom

La prise en charge des manettes HOTAS (ou manette des gaz et manette) pour Star Wars: Squadrons sur PS4 et Xbox One a été annoncée par le directeur créatif du jeu, Ian Frazier, dans un récent Tweet. Il mentionne que si le jeu prend déjà en charge les contrôleurs HOTAS sur PC, le support sur PS4 et Xbox One sera ajouté dans un patch qui sera disponible dès la sortie du jeu. Il poursuit en remerciant plusieurs développeurs du jeu dans un Tweet de suivi pour avoir pris le temps supplémentaire de travailler et de dépanner la prise en charge de HOTAS pour les deux consoles.

En réponse à un autre Tweet, Frazier a également ajouté que la prise en charge des manettes HOTAS pour PS4 et Xbox One était toujours quelque chose que le développeur voulait ajouter, mais ne voulait rien confirmer tant qu’il n’était pas certain que le travail sur la fonctionnalité serait terminé avant la sortie du jeu. . Il a également confirmé dans une autre réponse que seuls les contrôleurs HOTAS spécialement conçus pour l’une ou l’autre des consoles respectives fonctionneraient avec Star Wars: Squadrons et explique que cela est dû à une limitation du matériel et de la console plutôt qu’à un problème avec le jeu.

Avec Star Wars: Squadrons à quelques semaines de la sortie, c’est formidable que la prise en charge des contrôleurs HOTAS sur PS4 et Xbox One ait finalement été annoncée et pourrait contribuer à accroître l’excitation et la demande pour le jeu. Et depuis Star Wars: Escadrons prend également en charge la réalité virtuelle, il se sentira certainement beaucoup plus immersif lorsqu’il est associé à un contrôleur HOTAS. Espérons que ceux qui veulent pouvoir jouer au jeu avec un contrôleur HOTAS sur l’une ou l’autre console de jeu pourront en trouver un malgré la récente pénurie.

Suivant: Star Wars: Everything Squadrons ajoute à Disney-Era Canon (jusqu’à présent)

Star Wars: Escadrons La sortie est prévue pour le 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

Source: Ian S. Frazier / Twitter